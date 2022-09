Русия праща новомобилизираните наборни войници директно на фронта

„Това оказва значително влияние върху понижаването на нивото на морално-психологическото състояние на военнослужещите на противника и качеството на изпълнение на служебните им задължения“, твърдят от Генералния щаб.

Съобщава се още, че в град Севастопол в окупирания от руснаците полуостров Крим вече са раздадени около 1000 призовки на мъже в наборна възраст. Представители на окупационните сили уверяват мобилизираните служители, че службата им ще се осъществява в окупираната територия на Херсонска област до края на срока на така наречената "специална операция", както от Кремъл наричат войната.

Руските войници в Запорожка област са били информирани, че условията на договорите им вече не са актуални и че ще трябва да продължат да служат по преценка на военното командване.

Путин едва ли ще успее да преодолее основните структурни предизвикателства в опитите си да мобилизира голям брой руснаци, за да продължат войната му в Украйна, твърди в дневния си анализ базираният в САЩ Институт за изучаване на войната. "Частичната мобилизация", която той нареди на 21 септември (но вече има доказателства, че не се мобилизират само резервисти с военен опит), ще генерира допълнителни сили, но ще е неефективна и с висока вътрешна социална и политическа цена, смятат анализаторите.

🧵Vladimir #Putin is unlikely to overcome fundamental structural challenges in attempting to mobilize large numbers of Russians to continue his war in #Ukraine.



Our September 25 report examines those challenges, their roots, and their impact on the war: https://t.co/zb0t1Rkt7Y https://t.co/QqlBge1pe8 — ISW (@TheStudyofWar) September 26, 2022

Малко вероятно е тези сили да допринесат съществено за увеличаване на бойната мощ на руската армия през 2022 г. Путин ще трябва да отстрани основни недостатъци в системите за личен състав и оборудване на руските въоръжени сили, за да може мобилизацията да има някакво значително въздействие дори в по-дългосрочен план. Досегашните му действия показват, че той е много по-загрижен да изкара хора на бойното поле, отколкото да отстрани тези основни недостатъци.

Поне от 2008 г. насам руските въоръжени сили не са създавали условия за ефективна широкомащабна мобилизация и не са изграждали резервни сили, необходими за бърза мобилизация, която да доведе до незабавни резултати на бойното поле. Тези проблеми нямат бързи решения, гласи още анализът на института.

До 2008 г. всеобщата военна повинност и минималната двугодишна служба са имали за цел да гарантират, че почти всички мъже във военна възраст ще получат достатъчна подготовка и опит в бойни специалности, за да могат да бъдат призовани на активна служба след изтичане на срока и бързо да отидат на война като ефективни войници. В мирно време повечето руски и съветски бойни части са поддържани в "кадрови" статут - те запазват почти пълен състав от офицери и много сержанти, както и малък брой войници. Руската и съветската доктрина и стратегия са изисквали широкомащабна мобилизация на резервите за попълване на тези кадрови части по време на война. Този подход към военните кадри и резерва е обичаен сред континенталните европейски сили от края на XIX в. до Студената война.

Руската армия се опита да премине към изцяло доброволен принцип по време на финансовата криза от 2008 г., но не успя да осъществи пълния преход. Краят на Студената война и демонстрацията по време на войната в Персийския залив през 1991 г. на предимствата на изцяло доброволческата армия накараха много държави да се откажат от моделите на наборна военна служба. Руската армия остава отдадена на модела на кадровата и резервната служба до 2008 г., когато Путин нарежда на новоназначения си министър на отбраната Анатолий Сердюков да премине към професионален модел и да реформира руската армия, за да спести разходи. Една такава мярка намалява срока на задължителната наборна служба на 18 месеца през 2007 г., а след това на една година през 2008 г.

В крайна сметка руската армия се превръща в хибриден модел, съчетаващ наборни и професионални войници. Професионалната армия е скъпа, защото държавата трябва да предлага на бъдещите доброволци много по-високи заплати и придобивки, отколкото на наборните войници, които нямат друг избор, освен да служат – нещо, за което в Москва са нямали нужните финанси.

Намаляването на задължителния срок на наборната служба прави резервите на Русия по-малко боеспособни. През последната година Путин вече направи поне четири опита за мобилизация, като вероятно е изчерпал наличните боеспособни (и желаещи) резервисти преди "частичната мобилизация".

Тази мобилизация няма да повлияе на развитието на войната през 2022 г. В крайна сметка проблемите, които подкопават усилията на Путин да мобилизира народа си, са толкова дълбоки и фундаментални, че той вероятно няма да може да ги реши през следващите месеци - а може би и години, смятат анализаторите.

Военните действия

Ситуацията на фронта не се е променила значително през последния ден. Има данни, че украинските сили са освободили град Шевченко в Донецка област, където в момента се провеждат т.нар. референдуми за анексиране от страна на Русия – фалшиво гласуване с предизвестени резултати.

Losses of the invaders, as of today pic.twitter.com/AVVbzTzXmF — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 26, 2022

Съобщава се още, че украинците водят боеве с руските сили около Карпивка, Нове, Ридкодуб и Новосерхийвка в обл. Донецк. Вероятно войските под командването на Киев вече контролират Малийвка в Харковска област.

Руски източници твърдят, че силите на Москва са ударили щаба на Оперативното командване "Юг" в Одеса с дронове "Шахед-136", които Иран предостави на Русия. Това се е случило на 25 септември. Украинското Оперативно командване "Юг" съобщава за руски удари с дронове в пристанищния град, но не и че щабът е попаднал под обстрела на някой от тях.

Руснаците продължават с опитите за пълна окупация на Донецка област и задържане на завзетите територии, съобщава Генералният щаб на украинската армия в сводката от понеделник сутринта. Нанесени са нови удари по гражданска инфраструктура и по жилищни сгради. Един от множеството примери е в Донецка област, където губернаторът Павло Кириленко съобщи за трима загинали и 11 ранени при руски удари през последното денонощие. В земеделско предприятие в Харков са били ранени шестима души.

Съществува заплаха от нанасяне на въздушни и ракетни удари по цялата територия на Украйна - например през изминалото денонощие руснаците са нанесли 5 ракетни и 12 въздушни удара, извършили са повече от 83 атаки с реактивни системи за залпов огън. Повече от 40 населени места са били засегнати - сред тях Купянск, Краматорск, Бахмут, Краснохоровка, Павловка, Запорожие, Никопол, Очаков, Николаев и Одеса.

Авиацията на Силите за отбрана на Украйна е нанесла 33 удара. Потвърдено е, че са поразени 25 района на концентрация на жива сила и военна техника на противника и 8 позиции на зенитно-ракетни комплекси. Освен това подразделенията на ПВО унищожиха един самолет Су-25, хеликоптер Ми-8 и два дрона.

Украинците съобщават и за още една открита стая за мъчения на руските окупатори във вече отвоюваните от Киев територии. Става въпрос за наскоро освободеното село Липци в региона на Харков:

Another torture chamber was found in the recently liberated village of Lyptsi in Kharkiv Region pic.twitter.com/2BEIVHVuaq — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 26, 2022

Междувременно протестите в Русия ексалират, особено в последните дни заради мобилизацията. По данни на „Медиазона“ от февруари насам са извършени 54 нападения срещу офиси и администрации за военно постъпване в различни региони, като 17 от тях са станали през последните пет дни. На снимката се вижда централата за наборна служба в Нижневартовск: