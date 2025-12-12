“Кулата - Промахон“ и “Илинден - Ексохи“ пак са затворени от гръцките фермери

Гръцките фермери за пореден път затвориха общата ни граница за движение на тежкотоварни камиони, предаде БГНЕС. И отново не се знае колко ще продължи блокадата.

В момента товарните камиони над 12 тона не могат да пресекат границата при два ГКПП „Кулата-Промахон“ и „Илинден-Ексохи“. По тази причина е затруднено и движението по Главен път Е-79 София-Кулата и по пътя от Симитли за Гоце Делчев.

Протестите със затварянето на българо-гръцката граница започнаха миналата седмица и се стигна до нейното блокиране на няколко пъти.

Гръцките фермери настояват преди всичко за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, като искат и мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите.

