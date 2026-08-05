Кървава нощ и огромен брой жертви за ден, критична ситуация с въздуха в Киев (ВИДЕА, СНИМКИ)

До момента обявеният брой на убитите цивилни украинци след масираната руска атака от тази нощ е 17 загинали и 44 ранени, някои от които в тежко състояние. Едно от попаденията е жп гара Квитневе в район Бровари в Киевска област - там има 8 убити човека, които са чакали на перона влака. "В момента съм на гара Квитневе, където, за съжаление, имаме най-много жертви. Снощи влакът малко е закъснял, хората в този момент са го чакали. В момента е известно, че осем души са загинали", каза Виталий Бигун, председател на държавната администрация на Бровари, в ефира на общоукраинския телемаратон "Единни новини".

Снимка: Прокуратура Украiни

Атаките на Русия тази сутрин са били насочени към складове на логистични и търговски предприятия, част от загиналите са именно служители на пострадалите компании.

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Както отбеляза президентът Володимир Зеленски цел на руснаците са били жп гара и "обекти, несвързани с войната: пивоварна, складове за строителни материали, гражданска логистика".

Така например сред атакуваните са складовият комплекс на дистрибуторската компания "Розетка" в Бровари, срещу който Русия е изстреляла 3 балистични ракети. "Отворихме складов комплекс на дистрибуторската компания в Бровари в началото на 2017 г. Той беше най-големият и най-автоматизиран. Нашата гордост и радост. Обработвахме над 100 000 поръчки на ден. Това не може да се възстанови. Какво почувствах тази нощ ли? Опустошение и болка. И голямо облекчение, защото, за щастие, този път никой не пострада", каза съоснователката на компанията Ирина Чечеткина.

Друга от атакуваните компании - "Епицентър", работеща в сферата на логистиката, е загубила тази нощ два свои центъра, единият в Киев, другият разположен в Калиновка, Киевска област. И двата са напълно унищожени след директно попадение на ракети. В Калиновка един от служителите на компанията е убит, трима други са ранени и хоспитализирани.

Сортировъчен център на "Нова поща" в Киев е бил ударен с касетъчни боеприпаси. Служител на фирмата и двама шофьори от превозвач-партньор на компанията са загинали, още осем души са ранени.

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Снимка: Телеграм

Други атакувани компании са търговската верига "Силпо", логистични обекти на Fozzy Group, "Рабен Украйна", веригата супермаркети Novus. "Силпо" съобщи, че шестима нейни служители са били убити.

Опасно замърсяване на въздуха в Киев

В същото време заради пожарите от бомбардировките в Киев в момента се отчитат високи нива на замърсяване на въздуха практически във всички райони на града. Според онлайн карти за мониторинг на качеството на въздуха, повишени концентрации на вредни вещества са регистрирани навсякъде в столицата като индексите са достигнали оранжеви и червени нива на тревога.

Eight people were killed at Kvitneva station in Kyiv region's Brovary district, official Vitalii Bihun said. About 12 people are hospitalized, while the status of three others remains unclear. Five other sites in the district were hit, including logistics companies. #Ukraine https://t.co/WHqgFW2Bfe pic.twitter.com/dsCSJX5POf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026