В Русия взривиха директора на компания за дронове и съратник на Путин (ВИДЕО)

Руският ръководител на компанията за дронове "Уралдронзавод" и близък съратник на диктатора Владимир Путин - Владимир Ткачук - е бил тежко ранен при масивен взрив на автомобила му "Мерцедес" на над 2000 км от Украйна. 35-годишният шеф на фирмата, която произвежда безпилотните летателни апарати "Упир" в Свердловска област, се бори за живота си. На някои места се твърди, че шофьорът и бодигардът му са загинали, но информацията не е потвърдена. Знае се, че Ткачук е в реанимация и е в тежко състояние, твърдят руските медии.

Инцидент близо до Екатеринбург

Ткачук е оцелял след опит за покушение, съобщава новинарският портал 66.ru, позовавайки се на източници от службите за спешна помощ.

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Инцидентът е станал в селището Большой Исток, близо до Екатеринбург.

В информацията се посочва, че разследващите са образували наказателно дело по обвинение в опит за убийство, извършено по начин, представляващ опасност за обществеността.

Руските правоохранителни органи все още не са издали официално изявление по случая.

Владимир Ткачук е изпълнителен директор на „Уралдронзавод“, която произвежда FPV дроновете „Упир“, използвани от руската армия за унищожаване на бронирани превозни средства. По-рано той се беше срещнал с руския диктатор Владимир Путин, за да обсъдят разработването на дрона.

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