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Радев с първи думи след удара срещу фентанила

04 август 2026, 16:34 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев с първи думи след удара срещу фентанила

Министър-председателят Румен Радев излезе с първи думи след като ГДБОП разкри лаборатория за фентанил в България. Чрез официален пост в социалната мрежа "Фейсбук" той поздави Министерството на вътрешните работи за добрата работа. Припомняме, че по информация на БНТ лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден. Двама от основните производители са задържани на място.

Борбата срещу наркотиците е приоритет на кабинета

"Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора", посочи премиерът.

Той увери, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството.

Фентанилът е изключително рисков и опасен наркотик. Може да предизвика забавяне или спиране на дишането. Малки разлики в количеството могат да доведат до свръхдоза. Често незаконно произведен фентанил се смесва с други наркотици или се продава като други вещества, без човек да знае, че го приема. Фентанилът може да предизвика силна физическа и психическа зависимост. ОЩЕ: ГДБОП разби една от най-големите лаборатории за фентанил у нас: Изнасяни са по 10 килограма на ден

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Наркотици МВР ГДБОП Румен Радев фентанил кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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