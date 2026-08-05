Правителството предлага пак да може да изнасяме нефтопродукти

Правителството на Румен Радев прие решение за внасяне в Народното събрание на предложение за отмяна на парламентарното решение от 31 октомври 2025 г., с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. С предложението се предвижда Народното събрание да отмени тази временна мярка. Тя в момента обхваща износа и вътреобщностните доставки на някои видове нефтопродукти, включително дизелово гориво със и без биодобавка, керосин, индустриални горива и средни масла от битуминозни минерали.

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Защо бе наложена мярката?

Народното събрание въведе временната забрана за износ на нефтопродукти на 31 октомври 2025 г. заради наложените американски санкции срещу руската компания „Лукойл“, по-конкретно за продажбата на нейните чуждестранни активи.

Снимка: БГНЕС

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Основната цел на държавата тогава беше да гарантира енергийната сигурност на вътрешния пазар и да предотврати евентуален дефицит или шоково поскъпване на горивата в страната. Чрез спирането на износа на дизел, керосин и авиационно гориво, произведени в рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, се целише осигуряване на стабилни наличности за българските потребители и бизнес.

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