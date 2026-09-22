Списък на палачите: ВСУ уби полковник, извършил държавна измяна

На 19 септември с помощта на дрон Силите на отбраната на Украйна са убили в Херсонска област командира на 8-ми артилерийски полк на Въоръжените сили на Русия Александър Исаев, който през 2014 г. е извършил държавна измяна и е преминал на страната на Русия. Това съобщиха от украинския проект с многозначителното име "Списък на палачите".

Исаев до 1992 г. е служил във Въоръжените сили на Украйна. През 2014 г., докато е бил началник-щаб и първи заместник-командир на 406-та отделна бригада на бреговата артилерийска група на Центъра за брегова охрана на ВМС на Украйна, е дезертирал на страната на врага.

Впоследствие е бил назначен в руската армия за началник-щаб и заместник-командир на 8-ми артилерийски полк на 22-ри армейски корпус на Черноморския флот на Русия. През 2024 г. на предателя е бил присвоен чин полковник.

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