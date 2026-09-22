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Изключителен контрол над острова: Какво споразумение подписаха Дания, Гренландия и САЩ (ВИДЕА)

22 септември 2026, 20:01 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Изключителен контрол над острова: Какво споразумение подписаха Дания, Гренландия и САЩ (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, датският премиер Мете Фредериксен и гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен подписаха днес споразумение за сигурността на острова, с което се съгласяват със " значително военно присъствие на САЩ в Гренландия" и едновременно с това се забранява на противниците на Вашингтон да изграждат свои собствени бази на острова.

"Това споразумение трябва да сложи край на всички спекулации за това на чия страна е Гренландия. Ще продължим да бъдем приятели на САЩ и част от западния алианс", заяви гренландският премиер, като посочи, че с това споразумение фактически се удължава предишното, сключено през 1951 г. 

Снимка: Getty Images

От своя страна премиерът на Дания Мете Фредериксен подчерта, че САЩ  и Дания са съюзници от много години, като отбеляза, че новото споразумение е "по-добро" от предишното. "Подписваме още по-мащабно споразумение за отбраната на Гренландия – споразумение, което може да остане в сила завинаги. То е от полза за САЩ, за Гренландия, за Дания, за НАТО и за Европа", каза тя.

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И добави, обръщайки се към Тръмп: "Г-н президент, Вие ясно заявихте, че не искате противници да се приближават твърде много. Напълно съм съгласна. С това споразумение те няма да го направят. Гарантираме, че няма да им бъде позволено да придобият какъвто и да е контрол над Гренландия."

"С голяма гордост мога да кажа, че в лицето на Дания САЩ имат приятел, който винаги е спазвал думата си – съюзник, на когото винаги сме могли да разчитаме", каза още тя.

Новото споразумение уточнява, че на Съединените щати ще бъде предоставено разрешение да установят военна база близо до Нарсарсуак в Южна Гренландия и база в Местерсвиг в източната част на острова.

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"Ще имаме фантастични и стабилни отношения. Това е чудесно за Европа и Съединените щати. И за всички. И ще бъде чудесно и за Гренландия", каза на свой ред Тръмп като благодари на Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен.

"На нито един противник на САЩ повече няма да бъде позволено да установи военно присъствие в Гренландия или да прави там инвестиции от чувствителен характер без изричното ни писмено одобрение. Незабавно ще започнем процеса по изграждане на мащабно военно присъствие на подходящите места. Ще изградим две много големи военни бази", каза със задоволство Тръмп.

Припомняме, че през годината Тръмп многократно заявяваше, че иска да придобие Гренландия и че Дания не може да бъде надежден гарант за отбраната на острова. 

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Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия Мете Фредериксен авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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