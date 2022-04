Русия се оправдава предварително: Украйна ще ни натопи във военни престъпления

В него се казва, че "според наличната достоверна информация службата за сигурност на Украйна (СБУ) подготвя поредна чудовищна провокация за да обвини руските военни в т.н. военни престъпления с масово унищожаване на мирни жители в Одеска област".

Изявлението идва след предупрежденията на началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов, че руските специални служби планират да извършат терористични нападения на територията на Русия съвсем умишлено, за да нагретят напрежение срещу Украйна.

Преди няколко дни президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди от своя страна, че руските части се готвят да разположат тела на убити цивилни в Мариупол така, че да обвинят от своя страна украинската армия в зверствата, които самите те извършват.

Според съобщението от днес на посолството на Русия "с тази цел в близко време се планира едно от подразделенията на СБУ да се преоблече във форма на руските военни и да се извърши демонстративен разстрел на мирни жители. Снимки и видео от тази акция с уж "безчинствата на руснаците" за незабавно цинично разпространяване на фейкове ще бъдат публикувани от украински и западни информационни агенции", предупреждават от Руското посолство.

"Предварително предупреждаваме страните от "цивилизования Запад", начело със САЩ, за това, че Руската федерация има оперативна доказателствена база за подготвящите се поредни ужасни престъпления на киевския режим", завършва позицията.

За зверствата на руските военни стана ясно след изтеглянето има от град Буча в Киевска област, където бяха намерени стотици трупове на цивилни. След това имаше доказателства, че руските войници са изтезавали, изнасилвали и разстрелвали мирни граждани и в други украински градове.

The New York Times analyzed satellite images from #Bucha



An analysis of satellite images by The New York Times rebuts claims by #Russia that the killing of civilians in Bucha, a suburb of #Kyiv, occurred after its soldiers had left the town.https://t.co/SLxQ9qFdRS