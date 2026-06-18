Русия свали рекорден брой дронове и се закани да отвърне с "масивен удар" заради Москва (ВИДЕО)

Удари на едната страна, ответен отговор от другата - този модел стана все по-често срещан във войната в Украйна, подпалена през 2022 г. от руския диктатор Владимир Путин. Едно вече е пределно ясно - Русия не е защитена от украинските дронове, дори в столицата Москва хората усещат какво е да си в режим на военни действия. Така наречената "спецоперация", която трябваше да трае максимум три дни, се върна като бумеранг към руснаците и това едва ли им харесва.

Още: Тъмни облаци надвиснаха над съвременен "Мордор" (СНИМКИ, ВИДЕА)

В същото време властите на Путиновия режим не спират да играят двулична игра - да говорят за тероризъм от страна на Украйна, след като са изстреляли стотици ракети и дронове и са убили и ранили отново десетки хора по домовете им, в обществени сгради или на улицата.

Лавров: Ше провеждаме редовно масирани групови удари

Конкретният пример е изявление на външния министър Сергей Лавров, който обеща силен отговор срещу Украйна заради атаката по Москва на 18 юни, когато пак бе ударен Московският нефтопреработвателен завод и в столицата настана същински апокалипсис:

„Не е случайно, че президентът обяви преди известно време, след поредния терористичен атентат в Киев, че отсега нататък ще провеждаме редовно масирани групови удари - срещу цели, чието състояние пряко засяга бойна готовност на украинските въоръжени сили“, заяви руският външен министър.

Така Лавров се закани, че Русия ще отмъсти с масивен удар по Украйна - нещо, което не е новост за украинците.

Зеленски: Ако Киев гори и Москва ще гори

Още преди Лавров да говори по този начин, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че ако Путинова Русия не потърси мир, Украйна ще отговаря на всяка руска атака: "Ако Путин не иска да сложи край на тази война, ние няма да седим мълчаливо. Ще отговорим. Отговорът трябва да бъде силен и справедлив" - ОЩЕ: Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО)

Zelensky warned that if Ukraine burns, Moscow will burn too, saying Kyiv will not sit quietly if Putin refuses to end the war. He confirmed Ukraine’s long-range strikes again reached the Moscow region and hit the Moscow refinery for the second time in a week. #Ukraine pic.twitter.com/xl1tEEVDgU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026

Абсолютен рекорд по свалени дронове от Русия за ден

В руските медии днес се появиха анализи как нападението срещу Москва е било едно от най-сериозните от две години насам, ако не и повече. Това се подкрепя с данни - руското министерство на отбраната е свалило рекорден брой безпилотни летателни апарати за един ден. Според Министерството на отбраната силите за противовъздушна отбрана са унищожили 992 украински дрона над руски региони през последните 24 часа, дневен рекорд от началото на пълномащабната война в Украйна. Предишният рекорд за унищожени цели беше поставен на 6 юни.

Свалени били уж още десет управляеми бомби, три ракети от ракетна система HIMARS и четири крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, съобщи руското Министерство на отбраната.

Още: Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО)

Междувременно украинският блогър Денис Казански допусна тезата, че щетите по Московската рафинерия може би не са причинени от удар с украински дрон, а от руска ПВО ракета „земя-въздух“. Кадри от мястото на събитието, изглежда, показват, че траекторията на ракетата е била насочена директно към един от резервоарите. "Ако това е така, Русия отново се е справила отлично със самоунищожението си", коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

A Russian air defense missile may have blown the lid off a storage tank at the Moscow Oil Refinery



According to Ukrainian blogger Denis Kazansky, the damage may have been caused not by a Ukrainian drone strike, but by a Russian surface-to-air missile. Footage from the scene… pic.twitter.com/LFXHDyWxZY — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026