Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО)

"Оправдан отговор" - така украинският президент Володимир Зеленски нарече поредния удар на въоръжените сили по Московския нефтопреработвателен завод и по петролна база в Ростовска област, извършени през нощта на 17 срещу 18 юни. Рафинерията в квартал Капотня на Москва беше уцелена за втори път в рамките на няколко дни, като след предишното нападение тя временно спря работа, по данни на Reuters. Обектът е основен снабдител с гориво за руската столица и областта около нея.
😏 Ladies and gentlemen, the pride of Russia’s air defenses — the country’s most heavily protected airspace! https://t.co/04hwUvA3pB pic.twitter.com/VSPdbwouDW— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
Today, Ukrainian drones in Moscow were joined by missiles as well— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
Preliminary reports suggest they may be BARS missiles carrying a 50–100 kg warhead. https://t.co/4g5QQAMjmq pic.twitter.com/SzYODxwJkJ
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"Снощи нашите удари с далекобойни оръжия отново достигнаха Московска област – за втори път тази седмица беше ударен нефтопреработвателният завод в Москва. Бяха нанесени удари и по цели в Ростовска област, както и във временно окупираните територии на Украйна. Това е напълно оправдан отговор на руските атаки срещу нашите градове и населени места, както и още един важен резултат от работата на нашите бойци срещу обектите, които поддържат руската военна машина. Благодаря на нашите сили за отбрана и сигурност на Украйна за координираните им усилия – на Службата за сигурност на Украйна, Силите за безпилотни системи, Силите за специални операции, военното разузнаване и нашата ракетна бригада за тяхната прецизност", написа украинският държавен глава.
Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026
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Зеленски отново предупреди, че ако Украйна гори, Москва също ще гори, като заяви, че Киев няма да остане безучастен, ако диктаторът Владимир Путин откаже да сложи край на войната.
Zelensky warned that if Ukraine burns, Moscow will burn too, saying Kyiv will not sit quietly if Putin refuses to end the war. He confirmed Ukraine’s long-range strikes again reached the Moscow region and hit the Moscow refinery for the second time in a week. #Ukraine pic.twitter.com/xl1tEEVDgU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026
Зеленски поиска Русия да се ангажира с преговори за край на войната
"През последните дни всички наши партньори отбелязаха прецизността и ефективността на нашите удари на средно и дълго разстояние. Време е войната да приключи, а Русия трябва да предприеме необходимите стъпки в дипломатически план", категоричен е Зеленски.
Владимир Путин продължава да отказва среща с него извън Москва, отказва и да се ангажира с добросъвестни разговори за край на войната, която самият той подпали през февруари 2022 г.
Не само това - докато Москва гори и войната продължава, Путин бе заснет как се смее по време на среща в Казахстан.
🤐 Drone attacks on Moscow, a burning oil refinery, damaged buildings...— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
Putin: sitting in Kazan, laughing at a summit as if nothing had happened. https://t.co/LLcShlu87A pic.twitter.com/1Np50WEh4g
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