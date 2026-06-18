Кабинетът "Радев":

Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО)

18 юни 2026, 14:10 часа 286 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО)

"Оправдан отговор" - така украинският президент Володимир Зеленски нарече поредния удар на въоръжените сили по Московския нефтопреработвателен завод и по петролна база в Ростовска област, извършени през нощта на 17 срещу 18 юни. Рафинерията в квартал Капотня на Москва беше уцелена за втори път в рамките на няколко дни, като след предишното нападение тя временно спря работа, по данни на Reuters. Обектът е основен снабдител с гориво за руската столица и областта около нея.

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"Снощи нашите удари с далекобойни оръжия отново достигнаха Московска област – за втори път тази седмица беше ударен нефтопреработвателният завод в Москва. Бяха нанесени удари и по цели в Ростовска област, както и във временно окупираните територии на Украйна. Това е напълно оправдан отговор на руските атаки срещу нашите градове и населени места, както и още един важен резултат от работата на нашите бойци срещу обектите, които поддържат руската военна машина. Благодаря на нашите сили за отбрана и сигурност на Украйна за координираните им усилия – на Службата за сигурност на Украйна, Силите за безпилотни системи, Силите за специални операции, военното разузнаване и нашата ракетна бригада за тяхната прецизност", написа украинският държавен глава.

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Зеленски отново предупреди, че ако Украйна гори, Москва също ще гори, като заяви, че Киев няма да остане безучастен, ако диктаторът Владимир Путин откаже да сложи край на войната.

Зеленски поиска Русия да се ангажира с преговори за край на войната

"През последните дни всички наши партньори отбелязаха прецизността и ефективността на нашите удари на средно и дълго разстояние. Време е войната да приключи, а Русия трябва да предприеме необходимите стъпки в дипломатически план", категоричен е Зеленски.

Владимир Путин продължава да отказва среща с него извън Москва, отказва и да се ангажира с добросъвестни разговори за край на войната, която самият той подпали през февруари 2022 г.

Не само това - докато Москва гори и войната продължава, Путин бе заснет как се смее по време на среща в Казахстан.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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