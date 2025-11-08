Войната в Украйна:

Русия удари всички ТЕЦ-ове в Централна Украйна, производството на ток от тях е на нула: Официално съобщение

08 ноември 2025, 17:48 часа 852 прочитания 0 коментара
Тази нощ Русия нанесе най-мащабният досега въздушен удар по украинските ТЕЦ-ове. "Безпрецедентен брой ракети и безброй дронове - по няколко в минута - бяха насочени към същите топлоелектрически централи, които бяхме възстановили след опустошителната атака от 2024 година" - това съобщава в профила си във Facebook компанията "Центренерго". Удари е има по Змиевската, Угледарската и Триполската ТЕЦ - те са управлявани от компанията.

Според съобщението, Руската федерация едновременно е атакувала всички ТЕЦ-ове в Украйна - Още: Взрив след взрив в Украйна и Русия: Целта - да бъде спрян токът. КАРТА на руските удари за 3 месеца (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Електроцентралите горят! Нашите топлоелектрически централи не са военни съоръжения. Ние не произвеждаме оръжия! Тук работят цивилни хора. Спряхме работа. В момента производството на електроенергия е на нула. Нула! Загубихме това, което бяхме възстановявали денонощно. Напълно! Всеки път врагът удря още по-брутално, още по-цинично".

От "Центренерго" обаче продължават да запазват присъствие на духа: "Но ние ще продължим да правим това, което правим най-добре, преодолявайки умората и болката от загубата: да възстановяваме, да ремонтираме и да внедряваме ново поколение технологии. Защото няма друг избор. Украйна е несломима Украинците не могат да бъдат сломени!".

Въпреки тежките поражения, електроенергийната система на Украйна не е извадена от строя - АЕЦ работят, а и зелената енергия в страната вече е по-значим дял, включително с много соларни панели за отделните домакинства.

Освен това, руските ракети и дронове поразиха ключово жп депо в Полтавска област. Щетите са такива, че е възможно жп връзките в Централна Украйна да бъдат прекъснати - става въпрос за общо 40 маршрута:

Украинският президент Володимир Зеленски също коментира безпрецедентната руска въздушна комбинирана атака. Този път руските ракети нанесоха по-големите поражения от дроновете - от общо 45 ракети съгласно данните на украинските ВВС са свалени само 9, като 25 от всички ракети са балистични - руските "Искандер-М" и севернокорейските КН-23. "Само няколко системи в света са способни да прихващат ефективно такива ракети - и за да защитим цялата ни територия, са ни необходими много повече от тези системи и много повече ракети за тях. Работим с нашите партньори, със САЩ, за закупуването на допълнителни систем Patriot и много разчитаме на подкрепата им. Благодарен съм на всеки един от нашите приятели в Европа, в Америка, в Азия, който ни подкрепя и се опитва да помогне. Решенията идват".

Ивайло Ачев
