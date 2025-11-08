Протест в Босна: Гражданите искат оставки заради пожара в старчески дом

Днес жителите на босненския град Тузла излязоха на улицата. Хиляди граждани, включително поддръжници от други градове в Босна и Херцеговина, протестираха след ужасни събития: смъртоносен пожар в дом за възрастни хора, при който загинаха 13 души и случай на сводничество на непълнолетен, в който полицай и професор са заподозрени. Искането беше просто и силно - отчетност и оставки на отговорните лица, предаде македонската медия "Рацин".

Пожарът в старчески дом

Пожарът, който избухна във вторник, завърши трагично: според първоначалните данни жертвите са починали от отравяне с въглероден окис. Други 12 пациенти са хоспитализирани. Днес, въпреки траура, протестът превърна болката в политическо искане: независимо разследване, обществен достъп до протоколите за пожарна безопасност и спешен преглед на стандартите за безопасност във всички старчески домове.

Случаят със сводничеството

Втората половина на недоволството се отнася до моралния и институционален колапс, символизиран от случая със сводничеството на непълнолетни. Според информацията, твърденията са свързани с няколко месеца малтретиране през последната и тази година. Демонстрантите настояват за бързи и прозрачни процедури, отстраняване от длъжност на всички замесени до вземане на окончателно решение и ясни гаранции, че системата за закрила на детето ще функционира безкомпромисно. Същевременно те призовават за психосоциална подкрепа за жертвите и засилен надзор върху институциите, натоварени с тяхната защита. ОЩЕ:Трагедия в Босна: Голям пожар в старчески дом (ВИДЕО)