Най-важните новини за деня: 8 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 ноември 2025 г.

СРЪБСКОТО ВЛИЯНИЕ ОТ ЦЕЦА ДО УДБА: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ(ВИДЕО)

"Стратегията на Белград е да спира всички бивши югославски републики по пътя към Европейския съюз, докато не се реши косовският въпрос. Така се пречи на Северна Македония и Черна гора. Така журналистът и водещ на подкаст #Балкани на БНТ Николай Кръстев разнищва в Студио Actualno Балкани сръбското влияние от Цеца до УДБА. Кой е Пиемонт в Западните Балкани и как Сърбия влияе през бившите офицери на така наречената УДБА и техните наследници - ще разберете във видеото.

"ДА НЕ СТАНЕ ВАКУУМ?": ЕС МОЛИ САЩ ДА ДАДЕ НЯКАКВА ЯСНОТА КОГА ЩЕ ИЗТЕГЛЯ ВОЙНИЦИТЕ СИ

Европа настоява САЩ да очертаят някакъв график за изтеглянето на американските войски и преразпределението на американските военни активи, така че европейските армии да могат своевременно да заемат освободените позиции и да запълнят евентуалните празнини, които ще се открият в отбраната на Стария континент. Нека администрацията на президента Доналд Тръмп да координира всички стъпки по изтеглянето на американските войски от Европа с европейските си партньори, призовава еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от The Washington Post.

АСЕН ВАСИЛЕВ: АКО ПЕЕВСКИ УПРАВЛЯВА "ЛУКОЙЛ" - СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ИМА КРИЗА НА ГОРИВАТА (ВИДЕО)

"Ако Пеевски управлява рафинерията - със сигурност ще има криза на горивата. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите след Национален съвет на партията във връзка с действията на управляващите след американските санкции срещу "Лукойл", които трябва да влязат в сила от 21 ноември. Той коментира и идеята на представител на управляващите БЕХ да купи "Лукойл", като според него това не е идея. "Хората, които фалираха "Булгартабак", които дадоха държавната петролна компания, които ни дадоха магазини за хората, за които чакаме още първия да бъде открит, да си упражняват меринджейските способноскти върху най-голямата рафинерията на Балканите и от тях да зависи дали ще има бензин и дизел по бензиностациите и дали ще има гориво за самолетите - не мисля, че е добра идея", каза още Василев.

КИТАЙСКИ АСТРОНАВТИ СЕ ПРЕВЪРНАХА В ПЛЕННИЦИ НА КОСМОСА

Трима китайски астронавти, които прекараха шест месеца в Космоса, са временно задържани на орбиталната станция "Тянгун", след като капсулата им вероятно е била повредена от космически отломки, съобщава Daily Mail.

Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) потвърди, че екипажът на мисията "Шънджоу-20" ще остане на борда на станцията, докато се направят проверки на кораба. Междувременно техните заместници от мисията "Шънджоу-21" вече пристигнаха в орбита, след като бяха изстреляни на 31 октомври.

КИТАЙ ИЗГЛЕЖДА СЕ ГОТВИ ЗА НЕЩО ГОЛЯМО: CNN ОСВЕТИ ИСТОРИЧЕСКИ ТЕМП НА ПРОИЗВОДСТВО НА РАКЕТИ(ВИДЕО)

Екипът за визуални разследвания на CNN идентифицира 136 ракетни съоръжения в Китай и вижда признаци на исторически темп на разширяване на ракетния арсенал, ключов компонент от стратегията му срещу ВМС на САЩ в Азиатско-тихоокеанския регион и евентуални планове за нахлуване в Тайван, става ясно от публикация на медията. Обектите, които включват фабрики, както и изследователски и тестови центрове, са се разширили с повече от 21 милиона квадратни фута (над 2 милиона квадратни метра) застроена площ между началото на 2020 г. и края на 2025 г.

"СЛЕД СМЪРТОНОСНИТЕ РАЗРУШЕНИЯ ВЪВ ФИЛИПИНИТЕ": ТАЙФУНЪТ "КАЛМАЕГИ" УДАРИ ВИЕТНАМ (ВИДЕА)

Тайфунът "Калмаеги" унищожи домове и изкорени дървета в централен Виетнам тази седмица, след като проправи път на разрушения през Филипините, където уби близо 200 души. "Калмаеги", един от най-силните тайфуни, регистрирани във Виетнам, като донесе проливни дъждове и разрушителни ветрове в район, който вече е бил наситен с наводнения поради рекордни валежи.

ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ СТАВАТ ОСНОВЕН ДЯЛ ОТ ПУШЕЧННОТО МЕСО НА ПУТИН В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Имената на вече 145 258 убити руски войници в Украйна са потвърдени от "Медиазона" и BBC. "През последните две седмици броят на загиналите се е увеличил с почти 5000, въпреки че обикновено успяваме да потвърдим 2000-2500 смъртни случая", казват екипите на двете медии, като уточняват, че това не е заради развитието на бойните действия, а защото са дошли повече данни за потвърждение.

"БЕХ ДА КУПИ "ЛУКОЙЛ": ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЛЕВИЯ ПАРТНЬОР НА ВЛАСТТА

Достатъчно сме заредени с бензин, но се забрани временно износа на дизел и авиационно гориво, за да се гарантира икономическото спокойствие на България. Ако президентът наложи вето на Закона за нефтените продукти, ситуацията ще стане критична, по-сложна и по-комплексна. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица и заместник-председател на 51-ото Народно събрание Драгомир Стойнев пред БНТ.

ПРАВИЛНИЯТ ХОД ЗА "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ" РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КАТЕДРА НА УНСС ГО ПОСОЧИ

"Пълна национализация и пълно придобиване от страна на държавата на "Лукойл". По този начин енергийната независимост в по-висока степен би била защитена, отколкото да се търси стратегически инвеститор, който да влезе в рафинерията". Toва заяви пред Actualno.com доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра "Икономикс" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Думите му идват в резултат на оттеглянето на швейцарската компания "Гънвор" за закупуване на активите на "Лукойл".