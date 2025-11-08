Полша оряза социалните помощи за украинците, обаче не криминализира "бандеровската пропаганда"

Полският парламент (Сейм) отхвърля предложението на новия полски президент Карол Навроцки да бъде криминализирана "бандеровската пропаганда". Парламентът обаче промени към по-строго положение правилата за отпускане на помощи за украинци.

Какво се променя за украинците в Полша - ограничава им се достъпа до социална помощ. Отсега нататък само тези, които официално работят в Полша и чиито деца посещават полски училища, ще имат право на помощ. Изключения ще важат само за семейства, отглеждащи деца с увреждания. Безработните украинци ще загубят достъп до редица помощи, включително безплатна медицинска рехабилитация, лечение на зависимости, участие в програми за обществено здравеопазване и някои стоматологични услуги.

В същото време Сеймът отхвърли президентски проектозакон, който включваше много по-сурови мерки – включително наказателна отговорност за насърчаване на т.нар. "бандеровска идеология" и по-строги наказания за незаконно преминаване на границата, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Навроцки, който е считан за инструмент на лидера на "Право и справедливост" Ярослав Качински, предложи "идеологията на ОУН-УПА и бандеровското движение" да се приравни с нацизма, комунизма и фашизма – наказуема с до 3 години затвор. Сеймът обаче отхвърли инициативата - 244 депутати подкрепиха отхвърлянето на законопроекта, 198 бяха против, а трима се въздържаха.

