08 ноември 2025, 14:38 часа 515 прочитания 0 коментара
Човек от Командването на украинските ВВС: Тактиката на Русия се е променила (ВИДЕО и СНИМКИ)

Руската армия продължава да нанася масирани удари по критичната инфраструктура на Украйна, като все по-често използва балистични ракети, заяви началникът на отдела за комуникации на Командването на ВВС Юрий Игнат в ефира на канала Киев24, предаде РБК - Украйна. Според него снощи са били ударени обекти на енергийната и газовата инфраструктура в няколко региона. „За съжаление, поредната терористична атака срещу нашите градове. Енергийната и газовата промишленост са под атака. Врагът иска да ни остави без светлина и топлина“, подчерта Игнат.

Основните райони и цели на руските удари

Основните райони на руския удар бяха Днепропетровска, Киевска и Полтавска области, въпреки че и други региони бяха обект на атаките. 

Игнат подчерта, че характеристика на тази атака е масираното използване на балистични и аеробалистични ракети. „Изстреляни са 25 ракети „Искандер-М“ или КН-23 и 7 ракети „Кинжал“.

Държавната служба за извънредни ситуации съобщава и за атаки срещу жилищни сгради в Донецк. Една от атаките доведе до пожар в  едноетажна сграда. 

В Миколаевка в резултат на нощен вражески въздушен удар частично разрушена е двуетажна жилищна сграда, където също е избухнал пожар. За минути огънят се разпрострял в цялата площ на сградата. Спешните служби се бориха с огъня над 12 часа под заплахата от многократни удари.

Руските войски удариха с ракети и дронове по Черниговска област и Сумска област

Пак бяха ударени жилищни сгради.

Ръстът на балистичните изстрелвания

Той отбеляза, че тази година Русия е увеличила значително дела на балистичните изстрелвания в сравнение с крилатите ракети, залагайки на тяхната скорост и трудност за прехващане.

Освен това, врагът използва крилати ракети - както с морско базиране, така и с наземно, а също така масово изстрелва атакуващи дронове.

„Общо е имало над 450 дрона камикадзе, както президентът вече съобщи“, добави Игнат. ОЩЕ: Тийнейджърите стават основен дял от пушечното месо на Путин в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Обстрелът над Украйна

В нощта на 8 ноември 2025 г. Русия нанесе пореден мащабен комбиниран удар по територията на Украйна, едновременно използвайки ракети от различни типове и ударни дронове. Основният фокус на атаката отново беше енергийната инфраструктура.

В резултат на масирания обстрел, в няколко региона възникнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването и смущения в работата на критични съоръжения.

Кременчук претърпя най-големи разрушения, като временно остана напълно без електричество.

Поради повреди по електропреносните мрежи, "Укрзализница" съобщи за закъснения на влаковете.

Според украинските военни, през нощта Руската федерация е извършила 503 въздушни удара по Украйна, включително чрез 458 атакуващи дрона "Шахед" и "Гербер"; 25 балистични ракети „Искандер-М/КН-23“; 10 крилати ракети Искандер-К; 7 аеробалистични ракети Х-47М2 Кинжал; 3-калиброви крилати ракети.

Към 10:00 часа силите на противовъздушната отбрана са свалили 415 въздушни цели.  ОЩЕ: Огромен спад на поръчките в руския танков завод „Уралвагонзавод“, съкращават част от работещите

