Парфюмите се запалиха: Загинали и ранени в Турция (ВИДЕО)

Шест души загубиха живота си, а седем бяха ранени при пожар, избухнал във фабрика за козметика в квартал Диловасъ в турския град Коджаели, съобщи Анадолската агенция. В изявление губернаторската служба заяви, че екипи на AFAD, полицията, здравеопазването и пожарната служба на община Коджаели са били изпратени в региона, след като е съобщено за пожар във фабрика за козметика. В изявлението се отбелязва, че пожарът е потушен в резултат на намесата на пожарната служба и че усилията за охлаждане и разследването продължават.

Мястото на инцидента беше оградено с железни бариери, за да може екипите да работят по-лесно. Полицията затвори улицата, където се намира фабриката, за движение на превозни средства и пешеходци. ОЩЕ: Трагедия в Босна: Голям пожар в старчески дом (ВИДЕО)

Идентифицираха телата

Телата на шестимата загубили живота си бяха извадени от екипите. Телата са били натоварени в линейки, принадлежащи на Областната здравна дирекция, и откарани в моргата за идентификация и аутопсия.

Установено е, че загиналите в пожара са Есма Дикан, Ханъм Гюлек (65), Шенгюл Йълмаз (55), Ниса Ташдемир (17), Тугба Ташдемир (18) и Джансу Есатоглу (16).

Разказите на очевидците

Мехмет Дюзгюнер, един от очевидците на инцидента, каза пред репортери, че е чул експлозия около 9:00 часа и че когато е слязъл долу, е потушил пожара, като е използвал маркуч, за да угаси огъня върху горящ човек. Дюзгюнер, който заяви, че е чул викове от фабриката, когато е отвел човека настрана, каза: „Исках да отида и да го спася, но пламъците бяха твърде големи. Не можех да вляза, но се обадихме на пожарната. Чухме отчаяни хора да крещят.“ Дюзгюнер отбеляза, че повечето служители са жени, както и че има хора, които живеят в този квартал и работят във фабриката. ОЩЕ: Мощен пожар в рафинерия в Беларус, десетки пожарникари на място (ВИДЕА)