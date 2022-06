Русия включи моряците от крайцера "Москва" сред участвалите във войната

Първоначално снимка на документа беше публикувана от Telegram канала „Военен омбудсман“, а самата Уразаева потвърждава автентичността му пред изданието „Медиазона“.

В документа, подписан от началника на отдела за надзор Вадим Михайлов, се казва, че Министерството на отбраната е добавило част към списъка „за осигуряване на възможност за социални права и гаранции, както и получаване на плащания от екипажа на кораба и членовете на техните семейства“. В отговора на прокуратурата не се посочва кога именно е била включена тази част.

В същото време нито прокуратурата, нито Министерството на отбраната все още признават, че крайцерът "Москва" е участвал във войната с Украйна. Прокурорската проверка, се казва в документа, е установила, че „корабът, на който е отбивал служба“ синът на Уразаева, „не е бил част от силите (войските), участващи в специалната военна операция“ и „в момента на катастрофата се е намирал в неутрални води“.

Гулназ Уразаева е майка на ранения на крайцера „Москва“ наборник Булат Шакирзянов от Набережние Челни (град в република Татарстан). Повече от месец той е на лечение във Военноморската академия в Санкт Петербург и по думите на майка му е претърпял три операции, включително трансплантация на нерв. Уразаева разказва пред „Медиазона“, че е изпратила заявление до прокуратурата с искане за проверка по факта, че синът ѝ е получил множество ранявания, докато е служил на крайцера.

"Най-мощният кораб на Крим", както е наричан ракетният крайцер "Москва", е построен преди 33 години и потъна в Черно море вечерта на 14 април. „Украински източници съобщиха, че е потопен от противокорабни ракети "Нептун", а Пентагонът потвърди. Руското министерство на отбраната първо заговори за пожар на „Москва“ и „пълна евакуация на екипажа“, а по-късно съобщи, че повреденият крайцер „загубил стабилност“ по време на буксиране към пристанището и „потънал в условията на бурно вълнение“.

В този момент крайцерът се е намирал на около 90 километра от бреговете на Украйна, източно от Змийския остров, съобщи американския военен анализатор Сътън, който успява да определи местоположението на "Москва" от сателитни снимки.

В социалните мрежи се появиха снимки и видео, показващи горящия крайцер: на снимките може да се види пожарът в машинното отделение на кораба.

