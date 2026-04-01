Русия загуби самолет Су-34 в Украйна

Руските окупационни сили вероятно са загубили още един изтребител-бомбардировач Су-34. Новината съобщава руският блогър Fighterbomber. Руските Z-канали също съобщават, че самолетът може да се е разбил, докато е отблъсквал атаки от украински дронове. Пилотът вероятно е загинал, докато навигаторът му е оцелял.

Военният портал „Military“ предположи, че самолетът може да е бил загубен по време на бойна мисия, докато е носил управляеми бомби. Точните обстоятелства обаче все още са неизвестни. За момента Генералният щаб на украинските въоръжени сили и украинските военновъздушни сили не са потвърдили информацията.

Загуби на руски самолети

В нощта на 25 септември украинските сили унищожиха Су-34 в посока Запорожие, който изстрелваше ракети КАБ към града. Експерти отбелязват, че украинците вероятно са устроили засада, докато пилотът е действал по определен план, без да среща съпротива. Освен това е възможно пилотът да се е опитвал да атакува макет на системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и по този начин да е бил свален.

