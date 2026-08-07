Скандал с куче в Украйна доведе до уволнения, но завърши с изненадващ обрат

Случай с бездомно куче днес, 7 август, предизвика възмущение в социалните мрежи в Украйна, след като в Threads бе публикувано видео, на което се виждат служители на компанията "Нова поща", избутващи животното с помощта на моп от сервизно помещение. Кучето е влязло вътре в опит да потърси прохлада от жегата, тъй като навън температурата е била 37°C, посочва авторката на публикацията. Кадрите бързо се разпространиха и провокираха остра обществена реакция.

Снимка: принтскрийн/Х

🤬 In Ukraine, Nova Poshta employees pushed a dog out into 40°C (104°F) heat with a mop



The video quickly went viral on social media and sparked outrage. After the backlash, the company said the employees who forced the dog outside had been fired. pic.twitter.com/1f2U55ehvE — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

Повечето медии първоначално свързаха случая с град Ивано-Франковск, но от "Нова поща" уточниха, че това не се е случило там, без да дадат подробности в кое поделение на компанията се е разиграл случаят. Признават обаче, че действително става въпрос за техни служители. Реакцията на компанията е достойна - те заявяват, че поведението на служителите "напълно противоречи" на ценностите ѝ и че не толерират жестоко или пренебрежително отношение към животни. След инцидента служителите, които са изгонили кучето, са били уволнени, а сред персонала ще бъдат проведени допълнителни разяснения за това как трябва да се постъпва с животни в подобни ситуации.

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Това не е всичко обаче - един от съсобствениците на "Нова поща", Инна Поперешнюк, е заявила пред NV, че кучето в момента се издирва, за да бъде отведено във ветеринарна клиника. Компанията поема ангажимент да плати пълния ветеринарен преглед и необходимото лечение, ако такова се окаже нужно.

Освен това след прегледа кучето няма да бъде върнато на улицата, тъй като сътрудник на компанията е готов да го вземе в дома си

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Преди минути във Фейсбук страницата на компанията бе публикувана информация, че кучето е намерено, нахранено е, в безопасност е и утре ще бъде заведено на ветеринар, след което ще остане с новото си семейство.