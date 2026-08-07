Скандал с куче в Украйна доведе до уволнения, но завърши с изненадващ обрат

Случай с бездомно куче днес, 7 август, предизвика възмущение в социалните мрежи в Украйна, след като в Threads бе публикувано видео, на което се виждат служители на компанията "Нова поща", избутващи животното с помощта на моп от сервизно помещение. Кучето е влязло вътре в опит да потърси прохлада от жегата, тъй като навън температурата е била 37°C, посочва авторката на публикацията. Кадрите бързо се разпространиха и провокираха остра обществена реакция.
Снимка: принтскрийн/Х
🤬 In Ukraine, Nova Poshta employees pushed a dog out into 40°C (104°F) heat with a mop— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026
The video quickly went viral on social media and sparked outrage. After the backlash, the company said the employees who forced the dog outside had been fired. pic.twitter.com/1f2U55ehvE
Повечето медии първоначално свързаха случая с град Ивано-Франковск, но от "Нова поща" уточниха, че това не се е случило там, без да дадат подробности в кое поделение на компанията се е разиграл случаят. Признават обаче, че действително става въпрос за техни служители. Реакцията на компанията е достойна - те заявяват, че поведението на служителите "напълно противоречи" на ценностите ѝ и че не толерират жестоко или пренебрежително отношение към животни. След инцидента служителите, които са изгонили кучето, са били уволнени, а сред персонала ще бъдат проведени допълнителни разяснения за това как трябва да се постъпва с животни в подобни ситуации.
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Това не е всичко обаче - един от съсобствениците на "Нова поща", Инна Поперешнюк, е заявила пред NV, че кучето в момента се издирва, за да бъде отведено във ветеринарна клиника. Компанията поема ангажимент да плати пълния ветеринарен преглед и необходимото лечение, ако такова се окаже нужно.
Освен това след прегледа кучето няма да бъде върнато на улицата, тъй като сътрудник на компанията е готов да го вземе в дома си
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Преди минути във Фейсбук страницата на компанията бе публикувана информация, че кучето е намерено, нахранено е, в безопасност е и утре ще бъде заведено на ветеринар, след което ще остане с новото си семейство.