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Руски дронове атакуваха германски товарен кораб

07 август 2026, 21:49 часа 2998 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Руски дронове атакуваха германски товарен кораб

Германският танкер „Емил“ е претърпял повреди край бреговете на Одеса, съобщава Bild. Според изданието, на 5 август корабът, намиращ се на около 21 морски мили или около 39 км от пристанището, е бил ударен няколко пъти от руски дронове. На борда избухна пожар, част от техническите системи излязоха от строя, а корабът загуби способността си да маневрира. Екипажът беше евакуиран, но по време на евакуацията бе извършен още един удар. Според предварителни данни никой от 11-членния екипаж не е пострадал.

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„Емил“ плава под флага на Либерия, но принадлежи на хамбургската компания „Йохан М. К. Блументал“ – една от най-старите корабни компании в Германия. При това сред моряците няма граждани на ФРГ. Същия ден пострада и друг товарен кораб, „Мера Куин“, превозващ зърно под флага на Гвинея-Бисау. Един човек загина. Министерството на отбраната на Русия потвърди ударите по два товарни кораба, като заяви, че те са превозвали военна техника за Украйна.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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