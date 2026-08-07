Захарова побесня и припомни Сталин след думи на полския президент: Където руснаците ги бият, Полша помага (ВИДЕО)

Настоящите граници на Полша са дело на руския диктатор Йосиф Сталин. Това обяви много известната и в България говорителка на външното министерство на Русия Мария Захарова, която реагира типично за нея истерично на думи на полския президент Карол Навроцки.

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По-рано Навроцки заяви, че е в интерес на Полша Украйна и украинците да се справят възможно най-добре във войната срещу "постсъветската Руска федерация". "Те я държат възможно най-далеч от Полша, очевидно е. Това е стратегия на Полша. Нека избиват съветите, които ги нападат - могат да разчитат на нашата помощ, защото където "московитите" бъдат бити, Полша помага, дори да не взема пряко участие както в тази война. Това е полски стратегически интерес", каза Навроцки.

⚡️ 🇵🇱 Nawrocki: “Wherever Russians are being fought, Poland helps”



Polish President Karol Nawrocki said it is in Poland’s strategic interest for Ukraine to keep Russia as far away from Polish borders as possible.



“The farther they keep them from Poland, the better,” he said.… pic.twitter.com/DeT8XdRcz4 — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

В отговор Захарова избухна в тирада за речта на омразата, русофобията и "историческите комплекси" на полското ръководство. Тя също така или напомни на Полша – или я заплаши – че Русия и Полша споделят обща граница и че "между нас няма Украйна или украинци". "Съвременна Полша в настоящите ѝ граници е постижение на "съветите", които мразят, и лично на другаря Сталин", заяви говорителката на руското външно министерство.

Навроцки обаче каза и, че от стратегически интерес за Полша "да не се веят знамената на Бандера" във Варшава и на полска земя - ОЩЕ: Полша: Никога не сме имали териториални претенции към Украйна