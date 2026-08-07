Мелони непреклонна: Отхвърли ултиматума на Испания за край на граничните проверки

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че Италия отхвърля ултиматума на Испания за прекратяване на граничните проверки по въздух и море до 9 август, предаде АНСА. Рим суспендира Шенгенското споразумение с Испания след нахлуването на хиляди мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка миналата седмица.

Още: Мосад стои зад мигрантската криза в Сеута: Китайски доклад разкрива сянката на Израел

"Италия не приема ултиматуми или нареждания от други страни, когато става въпрос за националната ѝ сигурност и граничния контрол. Не възнамеряваме да преразгледаме решението за суспендиране на Шенгенското споразумение за граждани на трети страни, пристигащи от Испания, поне до 15 август и докато рисковете за сигурността и терористичните заплахи за Италия не бъдат напълно отстранени. Както самите испански власти обявиха, на тази дата се очаква пристигането на нова мигрантска вълна в Сеута. Само когато се уверим, че няма никакви рискове за сигурността или терористични заплахи за Италия, или че няма да има нова вълна от нелегални мигранти към Европа, само тогава можем да преразгледаме вече взетите решения", заявиха от канцеларията на Мелони.

Още: По-лош е от скакалец, стига ни е унижавал: Италия скочи след думи на Тръмп, че Мелони му се е молила

"Този ход не е предприет поради предубеждения към приятелска страна, каквато е Испания, и в миналото италианското правителство е приемало сходни решения спрямо Словения. Ако се установи, че гореизброените условия вече не съществуват, тогава Италия е готова да продължи конструктивния диалог с правителството в Мадрид.

Още: Планират ново нахлуване в Сеута: Испания на крак заради призиви за масов щурм към Европа

Междувременно италианските гранични служби ще направят всичко възможно, за да улеснят преминаването на всички испански и европейски граждани, които, както следва да се уточни, не са засегнати от възобновяването на граничните проверки по суша и море", се посочва още в съобщението на канцеларията.

Още: Внезапно почина журналистът, пред когото Тръмп заяви, че Мелони го е „умолявала“ за снимка