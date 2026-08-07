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Тръмп заплаши Швейцария с бедност, но нямало да го прави - бил добричък (ВИДЕО)

07 август 2026, 20:56 часа 2618 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп заплаши Швейцария с бедност, но нямало да го прави - бил добричък (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп все повече създава впечатление на човек, който има нужда от определени медицински терапии. В поредно интервю той говори в смисъл, че ако не били САЩ, редица държави по света нямало да бъдат "елитни" - т.е. развити икономики. Примерът на Тръмп в защита на тази му теза е Швейцария.

"Вижте Швейцария. Имаме дефицит от 39 милиарда долара с тях. Мога да залича този дефицит с едно щракване на перото и те вече няма да са елитна държава. И плащат половин процент лихва. И всичко, което трябва да направя, е да кажа: "Не искам никакви ваши часовници. Не искам никакви ваши стоки" И ние си спестяваме 39 - 41 милиарда долара, а те преминават от елитни към много затруднени. За щастие, аз съм добър човек" - ОЩЕ: Злато, злато и още злато: Швейцария си купи по-ниски мита от Тръмп (СНИМКА)

Тръмп се оплака специално как в Швейцария плащали половин процент лихва, "в старите времена" в САЩ плащали най-малко. Но сега тези държави, които имали ниски лихви, ги имали, защото американците "ги субсидирали". "Без нас щяха да имат само проблеми", убеден е американският президент:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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