Каква мобилизация, руснаците са идиоти: Соловьов с нов изблик, а списъци как се прави са публични (ВИДЕО)

"Слуховете са, че ще има мобилизация. Това е лъжа на врага, който активно използва нашите социални мрежи и разпространява слухове, докато никой от нас не включва мозъка си да работи и за секунда. Кажете, моля, какво значи мобилизация? Как си я представяте? Значи, идват и ни казват, че има война, защото е ясно, че ако се проведе обща мобилизация, трябва да има война. Значи, декларираме война и всеки отива на фронта. Всички са се събрали и отиват на фронта. Това значи, в условията на съвременна война, че няма Велика отчествена война, а война, която се води с ноу-хау и умения, които всеки войник трябва да има. Това не са хора, минали през Освиенцим. Това не са хора, минали основно военно обучение в училище. Това е в основата си поколение, което е израснало и не разбира какво се иска от него и вярва, че работата му е да си бърка в носа и отзад без да сменя пръста, с който го прави. Това са съвсем други хора. И искате да дойдете в това общество, където има толкова много идиоти и да им кажете, че Отечеството е в опасност?". Думите са на руския топ пропагандист и телевизионен водещ Владимир Соловьов.

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🤡 Solovyov called Russians “morons”



The propagandist said Russia doesn’t need a new mobilization because, according to him, the majority of citizens are “morons” and simply won’t understand why it’s necessary.



We’ll leave the ableism on Solovyov’s conscience. On the other hand… pic.twitter.com/wEhodij3Ac — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

Мобилизация по списък

Междувременно германският анализатор Янис Клуге публикува доклад на районната администрация на Новоосколски район в Белгородска област, в който изрично се изброяват категориите, в които районът търси кандидати за договор с руската армия: мъже, излежаващи присъди извън наказателна колония; такива под превантивен надзор; такива под административен надзор; такива, освободени от военна служба през последните четири години; такива с дългове по изпълнителни производства; и такива с отнети шофьорски книжки.

И това не е изключение - случаите, в които лица се явяват по собствено желание в центрове за набиране на персонал, са редки, според общински доклади. Затова общинските власти в Русия съставят списъци с "подходящи кандидати" и ги привикват за "интервюта" за влизане в руската армия, включително като общински служители им правят посещения в домовете и на работните им места. Полицията в Амурски район на Хабаровски край съобщи, че е провела 2500 такива интервюта през 2025 г. и е убедила 28 обвиняеми, трима други руснаци и един чужденец да подпишат договори. При население на областта от 55 000 души, това е приблизително 20% от годишната ѝ квота. Самата квота се определя отгоре: федерален център посочва план за областта, областта го разделя по области, а областите - по населени места и предприятия. Правното основание, цитирано от общините, е Заповед ПР-309 на Путин от 14 февруари 2023 г. за "попълване на военния състав с личен състав", по-късно заменена със Заповед ПР-1098. Нормата е около 0,3% от състава на населението годишно.

Данните за Белгородска област се оказаха по-подробни, отколкото за другите региони, поради решението на тогавашния губернатор Вячеслав Гладков от 4 декември 2024 г. да включи показатели за набиране на персонал в ключовите показатели за ефективност на областта. След това всички 22 области бяха задължени да публикуват своите планове и реални данни в годишните си отчети – областите получават бонуси от регионалния бюджет за високи класирания. Областите се опитват да изпълнят плановете си, но да не ги превишават: месечна разбивка за Вейделевски район показва скок на набора през ноември и забавяне през декември, 2025 година - новобранци се пренасят за следващата година, за да е квотата винаги запълнена. Красненски район обясни, че не е изпълнил плана си за 2025 година, като се позова на факта, че мъжете, които са били убедени да влязат в армията, са напуснали в последния момент, за да подпишат договори да станат войници от друг регион, очевидно за по-висока заплата. Според The Moscow Times, до август 2026 г. 56 руски региона плащат възнаграждения на вербовчици, които търсят войници за армията, в сравнение с 31 през предходната година.

Истината обаче е, че и в Украйна нуждата от войници е голяма – и периодично в социалните мрежи се появяват видеоклипове, които показват до какви крайности се стига понякога, когато става въпрос за набор - ОЩЕ: Следите на парите: Русия издава сама колко нейни войници умират в Украйна

WATCH: Ukrainian military recruitment officers pepper-sprayed a man and kicked him out of a taxi as a woman clung to him and screamed. pic.twitter.com/Xp8W7k8DGf — Clash Report (@clashreport) August 7, 2026