Войната в Украйна:

Руска атака прекъсна първия учебен час в Болградската гимназия "Георги Раковски" в Украйна

01 септември 2025, 13:31 часа 210 прочитания 0 коментара
Руска атака прекъсна първия учебен час в Болградската гимназия "Георги Раковски" в Украйна

Въздушна тревога, обявена в Одеска област в 10:18 ч. днес, прекъсна първия учебен час след церемонията по откриване на учебната 2025–2026 година в Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски“ в Украйна. Ученици, преподаватели и родители трябваше да се преместят в укритието на гимназията според установените правила за безопасност. Сигналът бе заради заплаха от атака със свръхзвуков изтребител-прехващач „МиГ-31К“.

След отмяната на тревогата учениците се върнаха в класните стаи и часовете бяха възобновени.

След Кримската война Болград и около 40 български колонии са присъединени към Молдовското княжество. През януари 1858 година делегация на българските колонии ходатайства пред княз Никола Богориди за откриване на народно училище в Болград. Съдействие на бесарабските българи оказва Георги Раковски, който по това време се намира в Яш.

Още: Руска атака с дронове и обстрел срещу пожарникари (СНИМКИ)

На 10 юни 1858 година княз Никола Богориди издава Хрисовул (грамота) за създаването на Народно централно училище в Болград, която подробно урежда неговия статут, финансиране и управление. То трябва да е достъпно за всички колонисти, независимо от материалното им положение, преподаването по всички предмети става на български и румънски език. Финансирането на училището се осъществява от приходите на Болградската община и на други 39 общини, а управлението се извършва от Попечителски комитет от трима души, избирани с тригодишен мандат от делегати на българските колонии.

Учебното заведение е възродено през 1993 г., а през 1999 г. му е дадено името „Георги Стойков Раковски“.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Болград руска атака гимназия война Украйна информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес