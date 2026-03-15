Руска блогърка за управлението на Путин: Спря ни Интернет, Телеграм, Youtube - ще вземе да ни спре тока и водата и ще чакаме да умрем (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин определено среща все повече предизвикателства да удържа управлението си. И макар руснаците определено да показват, че имат близко до вечното тръпение спрямо властовите му издевателства, натрупващо се напрежение в руското общество лека-полека се формира. И се чуват гласове срещу определени мерки - например поголовното ограничение на онлай живота в Русия.

"Каква е тази държава, която спря Интернет, Инстаграм, Телеграм, YouTube – всичко ни взе? Да вземат да ни спрат тока и водата и да чакаме да умрем. В какви пропасти ни водят? Това е кошмар, не бива да мълчим" - думите са на популярния руски блогър Виктория Боня, която обаче има свободата да ги каже, защото живее в Монако. Ако каже това в Русия, наказателната колония не ѝ мърда.

Wow! In Russia, even those we least expected are starting to revolt!



The Kremlin has even pissed off popular Russian blogger Victoria Bonya.



"What kind of country is this? They've shut down the internet, Instagram, Telegram! We need to wake up society!" she says.



Lucky for… pic.twitter.com/IzoICZHRIh — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026

Но пък и Z-каналът "Два майора" не пести критики: "Некомпетентните действия на депутатите-бушони само гневят тази част от електората, която скоро ще упражни правото си на глас", визирайки ограниченията за Телеграм за руските войници и на фронта в Украйна. От 1 април се очаква Телеграм изцяло да бъде блокиран за ползване на руска земя или на контролирана от руснаците територия: