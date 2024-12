Руска ракета в молдовско небе: Президентът Мая Санду реагира

Руска ракета е навлязла във въздушното пространство на Молдова по време на масираната атака с ракети и дронове срещу Украйна навръх Коледа, 25 декември, заяви молдовският президент Мая Санду. Тази сутрин Русия изстреля повече от 70 ракети и над 100 безпилотни летателни апарата, насочени срещу енергийната инфраструктура на по-малката си съседка. Най-малко един човек е загинал, а други шестима са били ранени, съобщиха местните власти.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че една крилата ракета е летяла към югозападния град Черневци, като преди това е преминала през молдовското въздушно пространство.

Снимка: Getty Images

"Докато нашите страни празнуват Коледа, Кремъл избира разрушението - насочва се към енергийната инфраструктура на Украйна и нарушава въздушното пространство на Молдова с ракета - действия, които очевидно нарушават международното право. Молдова осъжда тези действия и е напълно солидарна с Украйна", написа Санду в X.

