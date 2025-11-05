Руска злобна радост за ударите по Киев: Няма ток, парно и вода. Руски хленч: В Белгород е същото (ВИДЕО)

"Нанесохме удар по Киев. Ток в Киев няма. Парно в Киев няма. Вода в Киев няма. Добре или зле е това? Мисля, че е добре". Това съждение обяви един от заместниците на най-известния руски пропагандист Владимир Соловьов, в предаването му "Соловьов LIVE" - Още: Напук на руските удари: Киев обяви, че пуска парното. Зеленски каза същото за цяла Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Иронията обаче е, че в същото предаване, в което се пръска злоба към Украйна, беше отправен пореден призив да се помага на руския град Белгород и областта там. Защо – защото и там няма ток: "Продължаваме да събираме дарения за нуждите на Белгородска област. Ще закупим устройства, които осигуряват отопление, с които може да се готви. Накратко – всичко, от което се нуждаят тези (руснаци), които са бежанци".

И, разбира се, пълната гротеска – Украйна (киевският режим, както постоянно внушават руските пропагандисти) се държала като терорист, удряла по енергийна инфраструктура. Затова и Руската федерация трябвало "да бъде готова за всичко" - Още: Русия бомбардира безспир Украйна, но без ток остана т.нар. ЛНР (ВИДЕО)

At first, Russian propagandists rejoice over striking Kyiv, and then they start collecting money for generators in the Belgorod region — and it’s not even certain there will be enough fuel to run them all. pic.twitter.com/ZKTIH3Y7AP — WarTranslated (@wartranslated) November 4, 2025

На този фон – Украйна предприе нова въздушна атака срещу ТЕЦ в Русия и срещу голяма ел. подстанция. Атаката е втора поредна срещу този ТЕЦ в рамките на по-малко от седмица, научете повече: Украйна пак удари ТЕЦ-а на руския град Орел и спря тока там. Удар и по ел. подстанция - руснаците обещават поправка като стане светло (ВИДЕО)