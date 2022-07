Руската армия атакува усилено само две цели в Донецка област, Кремъл бърза да анексира украински земи

Северск – Соледар – Бахмут е първата защитна линия на украинската армия за защита на Славянск и Краматорск, при изходна точка за атака Лисичанск. И сутрешния доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия показва, че за пореден ден няма нищо значимо като загуба за украинците. Пореден опит на руснаците да си осигурят по-добри позиции за превземането на Соледар е предотвратен, а в направлението Краматорск не са регистрирани никакви бойни действия от руска страна. Руските военни са на 8-10 километра от Северск и не напредват вече доста време, като така и не могат да овладеят Верхнокамянск (на 8 километра източно от Северск). Няма и успешна руска атака от Изюм към Славянск – там Богородично остава основна точка на битка, като засега изглежда украинците имат достатъчно силна позиция в местността.

При Авдеевка, която е основна точка на границата между Донецка и Запорожка област, отново няма решителна руска атака извън спорадичен артилерийски обстрел и въздушни удари.

Според Института за изучаване на войната става все по-вероятно руската армия да не успее да превземе нов голям украински град предвид случващото се до момента в Донецка област.

Map of hostilities in Ukraine, as of today. pic.twitter.com/nyMUrOjG8u — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 27, 2022

В Херсонска област голямата новина е новият украински удар срещу Антоновския мост – и автомобилния, и жп моста. Оценката на Института за изучаване на войната е, че руското ПВО се е задействало чак след нанасянето на ударите. Украинският президент Володимир Зеленски обеща мостът да бъде възстановен след освобождението на Херсонска област. Освен това, украинците са унищожили руски команден пост в Андриивка. Нанесени са руски ракетни удари в индустриалната зона в Николаев – руското военно министерство твърди, че са ударени военни пунктове, убити са 200 украински военни и са унищожени 20 единици бронирана техника, но в Николаев за пореден ден всъщност е имало и удари по граждански обекти. А срещу град Никопол руснаците са изстреляли 40 ракети "Град". Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е загинал военният пилот-герой на страната Олександър Кукурба - при мисия номер 100 за него от началото на войната.

The Antonovsky bridge in #Kherson survived, but the pavement was damaged.



The bridge is now closed to traffic, even propagandists are not allowed on it. A traffic jam of cars was formed near the bridge. pic.twitter.com/7OwETa5vdk — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2022

Що се отнася до Харковска област, там Деменциивка остава основната точка на сблъсък. А срещу Харков имаше руски ракетен обстрел – този път срещу индустриалната зона на града.

Новината от 5 часа сутринта българско време е, че е имало ракетен обстрел в Черниговска област от територията на Беларус. Изстреляни са 9 ракети, засега няма данни за пострадали. Имало е ракетен обстрел и срещу предградие на Киев, към момента още няма данни за жертви.

The moment of the arrival in the Kyiv region this morning.



The russians hit the Vyshhorod region. pic.twitter.com/oSOKl8I9Bt — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 28, 2022

Русия бърза с подготовката да анексира украински земи

Продължават и опитите за налагане на руски административен контрол в окупираните от руснаците украински територии. Градският съвет на Мариупол съобщава, че руснаците не оказват хуманитарна помощ на жителите на града, които не искат да използват рубли при покупка на храна. В Херсон обаче се е провалил опит да бъдат отворени три клона на "Промсвязбанк", която е под западни санкции – това твърди Украинският център за съпротива в Херсонска област т.е. украинските партизани. Партизаните предупреждават и, че в Мелитопол са дошли "руски пиар специалисти", които да подготвят почвата за референдум за анексиране чрез създаване на първо място на уж гражданско движение "Ние сме заедно с Русия", което да настоява за организиране на плебисцит за присъединяване към Руската федерация. Руските окупатори раздават листовка в 14-страници, озаглавена "Ръководство за съпротива на украинските граждани срещу водения от кукловоди режим в Киев". В тази листовка има дори указания как ако някой заговори на украински, да се прави всичко възможно той да бъде принуден да премине на руски език – като не му отговаряш, правиш се, че не разбираш достатъчно добре, твърди украинското разузнаване.

Показателно е, че в руските медии – като агенция Интерфакс например, излезе информация как от 1 август ще се изплащат помощи за инвалиди и пенсионери, като за тях ще има по 10 000 рубли месечно, а за "ветерани от Отечествената война" – 5000 рубли. За бременни жени също ще се дават 10 000 рубли, а за родили дете – по 20 000 на дете. При първите сериозни украински обстрели с HIMARS, руските окупатори говореха как имало толкова много поражения по гражданска инфраструктура, че не можело дори да се плащат пенсии - нещо, което не беше подкрепено с релевантни снимкови и видеодоказателства.

Проучване на Киевския институт по социология обаче посочва, че 84% от украинците са против каквито и да е териториални отстъпки в полза на Русия, за да бъде прекратена войната. 10% са съгласни с "някои териториални отстъпки".

ОЩЕ: Политически натиск за бърз успех на руснаците в Донецка област при нова украинска атака в Херсон