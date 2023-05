Руски депутат поиска да се забрани епизод от анимацията "Family Guy", показващ Челябинск (ВИДЕО)

Според депутатката в сериала къщите били показани рушащи се, жителите му пият и четат вестник „Русия вчера“ и са изложени на радиация.

„Разбирам, че художникът има право на своята визия, но това е умишлено обиден художествен образ, който няма нищо общо с реалността“, написа тя на страницата си в социалната мрежа ВКонтакте.

ОЩЕ: Няма да гледам отстрани как убиват деца: Воинът, който бе разстрелян в гръб от „Вагнер“ (СНИМКИ)

Според нея такива "карикатури" са „съзнателна дейност“ срещу Русия и „информационна война чрез произведения на изкуството“. "Умишлено се създава представа за Русия като страна, в която всички са недоволни от живота, пият, употребяват наркотици, взимат подкупи", възмущава се Лантратова.

State Duma deputies demand a ban on the "Family Guy" episode about the Russian city of Chelyabinsk



"The artist has the right to his vision, but this is a deliberately offensive artistic image that has nothing to do with reality. This is a deliberate work against our country.… pic.twitter.com/2b5E0XzarN