Руски депутат, воюващ на фронта се оплака: Взривиха ми колата (ВИДЕО)

По думите му по време на експлозията той е пътувал за среща с роднините на ранен руски военен. Самият депутат не е пострадал и публикува видео от горящата кола. Пояснява, че взривът е станал, когато е включил музика в колата.

"Отдавна не ме бяха взривявали в колата. Специален отдел е поел случая, води се разследване", пише той в телеграм канала си.

Харитонов е награждаван с медали от Русия и от сепаратистката Донецка народна република (ДНР) за участието си във военните действия срещу Украйна. През 2023 г. той е обявил, че се връща на фронта в редиците на отряд "Байкал" - т.нар. "Съюз на доброволците от Донбас", информира Радио "Свобода" като отбелязва, че не е ясно как едновременно Харитонов заема длъжността заместник-командир на отряда и продължава да работи в областната Дума.

This is reportedly the car of Denys Kharitonov, member of the Duma of Astrakhan Oblast and Wagner Group mercenary. His car was blown up, but he somehow managed to come out unharmed even though he was inside the car during the explosion. pic.twitter.com/pCdoxXvCCl