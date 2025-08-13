Матей Казийски се завръща в България, ще пробва да спечели първата си титла в НВЛ

Един от най-добрите български волейболисти в историята Матей Казийски се завръща у нас след 20 години в чужбина. Той ще облече екипа на родния вицешампион Локомотив Авиа. Това съобщиха колегите от „Нова телевизия“. Според информациите сензационният трансфер на 202-сантиметровия посрещач в пловдивския клуб ще бъде оповестен през следващата седмица, когато той ще бъде представен официално от ръководството на тима.

Матей Казийски ще играе за Локомотив Авиа

Матей Казийски ще парафира договор за една година с тима на Локомотив Авиа. Основната цел пред именития състезател е спечелването на титлата на България. До момента той никога не е ставал шампион на страната. От Локомотив загатнаха за трансфера на 40-годишния Матей Казийски, след като използваха социалните мрежи, за да пуснат загадъчно съобщение до феновете, в което се казва само: „Той идва“.

Кариерата на 40-годишния посрещач

В бляскавата си кариера Матей Казийски е петкратен шампион на Италия с Тренто. С тима е спечелил и четири Купи на страната, както и три пъти Шампионската лига. Във витрината си посрещачът има още четири титли от Световното клубно първенство с италианския тим. Сред отличията му са още титла и Купа на Русия с Динамо Москва, както и титла, Купа и Суперкупа на Турция с Халбанк Анкара. У нас той е носител на Купата с тима на Славия. С националния отбор на България Казийски спечели бронзови медали от Световното и Европейското първенство по волейбол.

ОЩЕ: Националка на България подсили шампиона на Румъния