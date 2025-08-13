Треньорът на Сабах: Левски винаги е бил добър отбор, но ще го бием без значение от стила на игра

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас говори пред медиите преди втория двубой на азербайджанския тим срещу Левски от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Специалистът се радва на пълен състав и е без кадрови проблеми. Той отбеляза, че "сините" винаги са бил добър тим, който се откроява в дефанзивен план. В същото време Дамбраускас е уверен в победата на Сабах, независимо какъв стил на игра ще избере.

Дамбраускас преди Сабах - Левски

„Нормално е играчите да имат мускулни проблеми и раздразнения след тежкия мач в София. Но в момента всички наши играчи са готови за утрешния мач. Всички дават най-доброто от себе си на тренировките. Всички в отбора са здрави. Ще можем да видим състава, който искаме“, каза Дамбраускас пред „Unikal“, цитиран от dsport.

„Вярвам, че какъвто и стил на игра да изберем, той ще ни донесе победа. Но ще бъде много трудно. Защото Левски е добре организиран отбор. Не са допускали повече от един гол. Винаги са били отбор, който се откроява в защита. Знаете, че равенството в този мач не ни удовлетворява. Утре ще се опитаме да поемаме рискове. Ще се опитаме да обърнем резултата в наша полза, като играем атакуващ футбол“, отбеляза специалистът.

„Скъпи фенове на Сабах! Имаме много важен мач в четвъртък. Да напълним стадиона и да покажем, че можем да спечелим. Вашата енергия и подкрепа са нашето най-силно оръжие“, гласеше призивът на треньора пред клубните канали на Сабах.

