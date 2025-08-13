Войната в Украйна:

Жена обижда и заплашва полицаи в София

13 август 2025, 13:59 часа 306 прочитания 0 коментара
Жена обижда и заплашва полицаи в София

23-годишна жена беше осъдена по Указа за борба с дребното хулиганство на 15 денонощия арест за грубо и агресивно поведение и неподчинение на полицейско разпореждане, съобщиха от МВР. 

Случаят е от малките часове вчера, когато на тел. 112 бил получен сигнал за саморазправа между мъж и жена, обитаващи апартамент в ж.к. „Дружба 3“.

За изясняване на инцидента и вземане на отношение на адреса пристигнали полицаи от столичното Осмо РУ. В хода на проверката на място била установена 23-годишна жена с грубо и агресивно поведение, която се нахвърлила върху служителите на реда с обиди и закани.  ОЩЕ: В един и същи ден: Нападение над полицай и опит за убийство в Перник

 

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
София Хулиганство дребно хулиганство информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес