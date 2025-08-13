Жена обижда и заплашва полицаи в София

23-годишна жена беше осъдена по Указа за борба с дребното хулиганство на 15 денонощия арест за грубо и агресивно поведение и неподчинение на полицейско разпореждане, съобщиха от МВР.

Случаят е от малките часове вчера, когато на тел. 112 бил получен сигнал за саморазправа между мъж и жена, обитаващи апартамент в ж.к. „Дружба 3“.

За изясняване на инцидента и вземане на отношение на адреса пристигнали полицаи от столичното Осмо РУ. В хода на проверката на място била установена 23-годишна жена с грубо и агресивно поведение, която се нахвърлила върху служителите на реда с обиди и закани. ОЩЕ: В един и същи ден: Нападение над полицай и опит за убийство в Перник