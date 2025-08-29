Руски дрон порази известна куриерска фирма в Украйна (СНИМКА)

Руските сили са извършили удар дрон по клон на известната куриерска фирма „Нова поща“ в Краматорск, Донецка област. Атаката е станала в следобедните часове на 29 август. Вследтсвие на удара - един човек е загинал, а друг е бил ранен. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на публикация в Телеграм канала на ръководителя на донецката областната военна администрация (ОВА) Вадим Филашкин.

„Врагът е атакувал с дрон клон на „Нова поща“. 49-годишен мъж е убит, а 13-годишно момиче е ранено“, съобщи Филашкин. Според него, окончателният размер на щетите в момента се установява.

Призивът на властите

„Грижете се за себе си и близките си! Евакуирайте се в по-безопасни райони на Украйна!“, подчерта началникът на ОВА в Телеграм.

Ударите в Краматорск

Припомняме, че на 23 август руски терористи масирано обстреляха Краматорск, Донецка област. За един ден в града бяха чути над 40 експлозии.

Също на 22 август над 30 експлозии разтърсиха града в рамките на един час. Следобед агресорът е нанесъл удари по частния сектор на града. В резултат на около десет експлозии са ранени трима души.

В нощта на 21 август терористи пуснаха високофугасна авиационна бомба върху Краматорск. Жилищни и офис сгради, както и домакински уреди бяха повредени, допълва РБК - Украйна. ОЩЕ: Украйна потвърди - поразила е руски рафинерии, преработващи 13 млн. тона петрол годишно (ВИДЕО)