Руски дрон предизвика най-големия европейски самолетоносач. Система NASAMS идва да пази второто най-голямо пристанище в ЕС

Руски дрон е прелетял близо до най-големия неамерикански самолетносач в света - френския "Шарл дьо Гол". Това е станало в пристанището на Малмьо, Швеция, съобщи SVT. Шведската армия потвърди за случилото се пред шведската телевизия.

Самолетоносачът "Шарл дьо Гол" е пристигнал в Швеция, за да участва в стратегически учения. Според SVT дронът е излетял от близък руски кораб и се е приближил до самолетоносача.

Съобщава се, че шведските военни са предприели контрамерки за неутрализиране на "подозрителния дрон", но впоследствие контактът с него е бил загубен. Властите са започнали разследване на инцидента.

"Шарл дьо Гол" е най-големият в света самолетоносач с неамерикански ядрен двигател, с дължина над 260 метра. Обикновено корабът превозва няколко хиляди моряци и военнослужещи, както и около 30 изтребителя.

NATO intercepted a Russian drone heading towards the French aircraft carrier — The Telegraph reports



Swedish military forces intercepted the Russian drone using electronic warfare (EW) as it was heading towards the Charles de Gaulle aircraft carrier in the port of Malmö.



Едно от най-големите европейски пристанища ще се пази от ракети и дронове

От 2027 г. пристанището на Антверпен, Белгия, ще бъде оборудвано със собствена система за противовъздушна отбрана - норвежко-американската NASAMS, обяви белгийският премиер Барт де Вевер на годишната среща на представителите на пристанището Антверпен-Брюж. Новината съобщи Gazet van Antwerpen (GVA).

В бъдеще се планира доставката на втора батарея, която ще осигури покритие за цялото пристанище и прилежащите съоръжения, включително атомната електроцентрала, която е в близост.

NASAMS е проектирана да защитава от самолети и крилати ракети, но не прихваща балистични ракети - за това е необходима системата Patriot, а времето за доставка е приблизително 7 години, според експерта по отбрана Роберт Хаузен. Той предупреждава, че системата има ограничена ефективност и срещу ниско летящи дронове.

Белгийският премиер Барт де Вевер подчерта, че правителството е поръчало отделна система за борба с дронове.

През ноември 2025 г. GVA съобщи за десетки нерегистрирани дронове над пристанището, включително в близост до съоръжения на BASF и близката АЕЦ. Де Вевер заяви, че е "90 процента сигурен", че тези инциденти са дело на "местни агенти, ангажирани от Русия".

Пристанището Антверпен (от 2022 г. обединеното пристанище Антверпен-Брюж) е най-голямото пристанище в Белгия и второто най-голямо в Европа след това в Ротердам. След сливането си с пристанището Зебрюге през 2022 г. то е един от основните логистични центрове на ЕС. Комбинираният му товарооборот надхвърля 270 милиона тона годишно. Пристанището е и стратегически логистичен център за НАТО, използван за транзит на военно оборудване и доставки за съюзниците, включително доставки за Украйна.

