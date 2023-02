Руски наборници изсипали бензин в готварска печка, шестима са загинали

Взривът е станал тази сутрин в един от районите на областта, където в бункер наборниците са загрявали готварска печка и по невнимание са изсипали в нея бензин.

Избухнала експлозия и пламъци и само двама войници успели да избягат навън, гласи информацията на Baza.

"Около 10:40 ч. близо до село Уланок, Суджански район, Курска област, избухва пожар във военен блиндаж. Вътре е имало седем военнослужещи: един е получил изгаряния, шестима са загинали", казва източник на ТАСС.

При възпламеняването се взривили боеприпасите, съхранявани в землянката. Причините за извънредната ситуация са "в процес на установяване", пишат още от контролираната от Путин държавна новинарска агенция.

Телата на загиналите все още не са открити - в момента от землянката се изпомпва вода след потушаването на пожара, добавя Baza.

