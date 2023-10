Руски опасения: Украйна готви десант на Днепър. Русия се готви за война с Прибалтика (ВИДЕО)

В подкрепа на това свое твърдение, Романов препечатва позиция на други известен руски военен блогър "Двама майори", която съвпада с неговата отчасти. Тя гласи следното – че 30-ти корпус на украинската морска пехота ще е основна ударна сила, вече има оборудване за преминаване на Днепър (лодки и понтонни мостове). Само че, според "Двама майори", толкова мащабен десант ще срещне голяма руска съпротива – лазерни бомби, артилерия. Всичко това ще ангажира много руски ресурс - "щабовете ще са принудени да се укрепват денонощно". "Като цяло Херсонското направление остава може би единственият шанс за украинските въоръжени сили да покажат медиен ефект в името на гръмкото заглавие "Форсираха Днепър!". Вярно, колко ще вложат и какво ще постигнат в крайна сметка времето ще покаже. Досега нищо смислено не се е получило", гласи заключението на публикацията.

Специално в сутрешната сводка на украинския генщаб информацията за Херсонска област гласи, че успешно се унищожават руски складове и руска военна техника.

Развитие на военните действия в Украйна

Говорителят на украинския генщаб Андрий Ковальов отчете украински успехи в две направления - северно от Новопокроповка и северно от Копани, както и западно от Върбово (Таврийско направление, западна Запорожка област - направление Орехов - Мелитопол), както и северозападно от Клещеевка и източно от Андеевка (направление Бахмут, Донецка област). Интересен аспект от военните действия през последните 24 часа е рязкият спад на пехотните бойни сблъсъци по целия фронт – само 37 спрямо 68, съгласно сводките на украинския генщаб. Говорителят на Таврийското направление на украинската армия полковник Олександър Щупун коментира, че влошаване на времето е намалило силно активността на руската военна авиация и на руските дронове.

(КАРТА) Основният фокус си остава украинската контраофанзива в Южна Украйна. Там геолокализирани видеокадри показват ограничен украински напредък при Новопокроповка, вече на 14 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол. Противно на тези кадри, известният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди, че боевете по линията Новопокроповка – Върбово (13 – 18 километра юг-югоизток от Орехов) придобили позиционен характер.

В библиографията на дневния анализ на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) са събрани публикации на руски военни блогъри, които твърдят, че руските сили отново минират полета протежение на фронта между Работино и Върбово. Усилено се говори и за руски тактически операции с цел да се разфокусират усилията на украинската армия – конкретно полковник Щупун обърна внимание на руски опити за атаки към Авдеевка и Маринка (в Донецка област, в тила на град Донецк) като такъв опит. Само вчера към Авдеевка е имало 20 руски пехотни атаки. Същото обаче правят украинците по направлението Велика Новоселка – Бердянск – успешно ангажират руски сили там, макар че от 4 седмици по този фронт, където от юли насам са освободени 215 квадратни километра от руска окупация, има относителна тишина според оценката на британското разузнаване. А полковник Щупун добави, че руснаците усилват защитите около Токмак и градът е превърнат в крепост.

It is reported that a Russian ammunition warehouse was struck by Ukraine just south of Tokmak. pic.twitter.com/v1ne6mWO2f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2023

(КАРТА) По отношение на Бахмут украинският генщаб твърди, че има частични украински успехи при Клещеевка и Андреевка (6 – 10 километра южно от Бахмут). Там продължават боевете при жп линията източно от двете населени места. Руското военно министерство твърди, че е отблъсната украинска атака при Андреевка. Руски военни блогъри коментират, че украинците насочват повече усилия към Курдюмовка (12-13 километра юг-югозапад от Бахмут), за да подсигурят височините на целия южен фланг на Бахмут. А вчера сутринта руският пропагандист Семьон Пегов съобщи, че руснаците засилват контраатаките по северния фланг и са изтикали украинците до Берховка (5 километра северно от Бахмут), като атакуват Дъбово-Васильовка (5 километра северозападно от Бахмут) и Яковлевка (12 километра североизточно от Бахмут).

A new 3rd Separate Assault Brigade video.



"The enemy opened fire and continued to cover the area with various types of weapons. After hitting the armor, the fighters regrouped, provided aid to the wounded and took up positions to conduct a circular defense." pic.twitter.com/GoJ5xFnccB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2023

(КАРТА) В Луганска област, в направлението към Купянск има по-малко руска аткивност на дневна база. След като в събота имаше цели 13 руски пехотни атаки при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск), сега украинският генщаб отчита само 3 и твърди, че всичките са отбити. Руски военни блогъри твърдят друго – че имало руски напредък при Лимаш Переши (12 километра североизточно от Купянск), при жп гарата на Синковка и по линиите Тимковка – Ивановка (18-20 километра изток-югоизток от Купянск) и Орлянка – Ягодно (21-22 югоизточно от Купянск). Няма обаче никакви визуални доказателства за всички тези твърдения. За сметка на това руснаците изглежда имат лек напредък на около 2 километра източно от Макеевка, на 22 километра северозападно от Кремена – има геолокализирани видеокадри на унищожен руски танк Т-90 там:

Междувременно, Центърът за стратегически и международни науки направи анализ на сателитни снимки, показващи много засилен товарен трафик между Русия и Северна Корея за кратък период от време. Само за 5 октомври от Северна Корея за Русия са пътували 73 товарни вагона, което е безпрецедентно, защото за последните 5 години е имало само 1 ден, в който наведнъж са минали 20 вагона – във всеки друг случай числото на дневна база е по-малко. Явно става въпрос за оръжеен пренос – резултат от срещата между диктаторите Владимир Путин и Ким Чен Ун.

North Korea has dramatically increased the number of cargo shipments to Russia



The Beyond Parallel investigation analyzed satellite images of a railroad in the #NorthKorea city of Tumangang, on the border with #Russia. There, on October 5, 2023, an unprecedented number of… pic.twitter.com/5v1phvrOy3 — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Русия се готви за война с Прибалтика и НАТО?

В дневния си анализ ISW обръща внимание на президентски проектоуказ, с който Руският северен флот ще загуби досегашния си статут и ще бъде включен във военния окръг "Ленинград", което е част от Западното военно окръжие на Руската федерация заедно с военен окръг "Москва". Руският военен министър Сергей Шойгу обаче вече предложи връщане на старото положение с тези окръзи и формирането на още един военен окръг там, където сега е Западното военно окръжие. Точно това кара руският военен анализатор Юри Фьодоров да предполага, че режимът на Путин се подготвя за действия срещу Прибалтика и НАТО – защото Лениградския военен окръг отговаря за Прибалтика и Финландия. Прехвърлянето на Северния флот към този окръг означава бъдещо прехвърляне на неговите войници и техника в съответното направление.

След края на войната в Украйна, всички страни, участващи в нея, ще бъдат изправени пред въпроса за подготовката за бъдеща война: НАТО, САЩ и Европа ще се стремят към разполагане на големи възпиращи сили на руските граници , Украйна ще се стреми да се присъедини към НАТО или да получи достатъчно оръжия. "Русия ще се сблъска с още по-тежка задача, защото армията е опустошена, модерните оръжия се изчерпват, а войната разкри много слаби места в армията. Те ще се стремят да възстановят въоръжени сили, способни да водят война в Европа и с Украйна, и с НАТО на западната сцена", анализира Фьодоров.

