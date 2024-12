Руски оръжеен склад гърми: Украйна не остава по-назад след 3 по Рихтер в Сирия заради бомбардировка на Израел (ВИДЕО)

Успешна операция с военни дронове на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) е станала факт в Донецка област. Това показват и видеокадри от мястото на събитието, предава "Суспилно" - наследникът на украинската държавна медийна мрежа от времето на СССР.

Уцелен е голям руски оръжеен склад в района на село Маркино, Донецка област, потвърдиха източници от СБУ пред "Суспилно". Става въпрос за склад, в който са се съхранявали боеприпаси за БТР-и и за танкове, както и артилерийски снаряди, противотанкови ракети, мини, гранати и патрони.

"Според нашите източници, в резултат на спецоперация на Службата за сигурност цяла нощ във вражеския обект са гърмели взривове. Унищожен е не само складът с боеприпаси, но и депо за съхранение на горива, което се намира наблизо", пише в материала на "Суспилно".

