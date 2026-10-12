Протеже номер 1 на Тръмп в Конгреса го изложи за дизеловата сделка с Путин (ВИДЕО)

"Европейският съюз е платил 250 млрд. долара на Русия за енергийни продукти, но фалшивите медии не се доближават до тази история. Взех правилния избор за американците – винаги Америка първо!". Само това успя да измисли американският президент Доналд Тръмп, след като беше сринат от критики отвсякъде заради решението си да сключи сделка за дизел с руския диктатор Владимир Путин. Разбира се, президентът на САЩ не казва за какъв период е похарчена такава сума, за какво точно, кои от страните-членки на ЕС са дали най-много и дали през годините не е подкрепял управленията на някои от тях – ОЩЕ: "Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)
Trump continues to justify the oil deal with Russia. The US President emphasized that he had made the right decision "for the American people." https://t.co/U2ATyXq4Ai— WarTranslated (@wartranslated) October 12, 2026
Уникалното в случая е, че дори протежета на Тръмп всъщност го излагат по въпроса. Като Майк Джонсън, председателя на Камарата на представителите на Конгреса, който по времето на Джо Байдън успя да спре за над 7 месеца жизненоважен пакет военна помощ за Украйна на стойност малко над 60 млрд. долара. Сега Джонсън каза пред CBS, че цените на горивата "разстройват" всички, но това не било свързано с вътрешни политики (на Тръмп), а с Ормузкия проток. Точно това Тръмп отрича – той вини Украйна и ударите ѝ по руските рафинерии за поскъпването на горивата и дума не обелва за Ормузкия проток, който беше блокиран след като САЩ нападнаха Иран по заповед на Тръмп и не успяха да победят:
“High fuel prices are related to the Strait of Hormuz, not politics. That problem has not yet been resolved,” US House Speaker Mike Johnson said. His explanation differs from Trump’s earlier claim that Ukrainian strikes on Russian refineries were driving prices higher. #US https://t.co/bSUzXb4MnQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026
"Всички разбират, че цените на дизела не зависят от нашите атаки срещу руската дизелова инфраструктура. Всички разбират, че те зависят от блокадата на Ормузкия проток", коментира и Зеленски пред Fox News, с което подкрепи задочно Джонсън:
“Everyone understands that diesel prices do not depend on our attacks on Russian diesel infrastructure. Everyone understands that it depends on the blockade of the Strait of Hormuz,” Zelensky told Fox News, rejecting claims that Ukrainian refinery strikes are driving fuel prices. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2026
Точно в ефира на Fox News се стигна до зрелищен спор между водещи на телевизията. Рейчъл Кампос-Дъфи защити гледната точка на Тръмп, която се заключва в следното: Зеленски да спре ударите срещу руските рафинерии без нищо, та някак цените на горивата да поспаднат – случващото се в Украйна от години вече не влияе сериозно на цените на основните сортове петрол на световните пазари, влияе им ситуацията в Близкия изток. Брайън Килмейд естествено разби тази логика – Украйна се бори с Русия и военната ѝ машина, като я лишава от приходи с ударите по руските рафинерии, а съвсем наскоро Тръмп подписа Закона "Греъм" за налагане на адски санкции на Русия (до 500% мита за целия руски внос и до 100% мита за петте най-големи купувачи на руски петролни продукта). Килмейд изрично подчерта, че и досега не е имало никакво истинско усилие да бъде постигнат мир в Украйна, а знакови бяха думите му: "Нима виниш Зеленски, че взривява рафинерии, за да спре руската военна машина, която избива украинци? Виновият е Путин". Пазарите също показаха колко вярват на Тръмп - изобщо не му вярват - ОЩЕ: Петролът скочи с 3 долара нагоре в рамките на работния понеделник у нас
🔥 “Are you on America's side or Ukraine's?” Fox News hosts clash live on air over Trump's deal with Putin On Fox & Friends, hosts Brian Kilmeade and Rachel Campos-Duffy clashed over purchases of Russian diesel and Ukrainian strikes on Russian oil refineries. Campos-Duffy accused Zelensky of hurting Trump ahead of the US midterm elections by continuing to strike Russian oil refineries. She also backed the American president's call for new leadership in Ukraine. “President Trump said, ‘Don't do that.’ Brian, are you on America's side or Ukraine's?” she asked. Kilmeade pushed back, arguing that Ukraine was targeting infrastructure that supports Russia's war machine, which continues to attack Ukrainian cities. He pointed out that the US had recently imposed tough sanctions on buyers of Russian energy, yet was now planning to purchase Russian fuel itself. “So are we going to impose tariffs on ourselves? I don't understand,” Kilmeade said. He called cooperation with Moscow one of the Trump administration's biggest mistakes, particularly given the support Russia and China provide to Iran and the Houthis. “There's only one person responsible for all of this — Vladimir Putin. Period,” the host stressed.— NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026
А за "изумителната логика" на Тръмп с дизеловата сделка с Путин вече има и анимация в стил "Семейство Симпсън" – САЩ дават пари за руски петрол, парите отиват за руската военна машина, тя прави далекобойни дронове, част от тях отиват за Иран, Иран удря танкери в Ормузкия проток, цената на петрола скача до небесата, а Тръмп крещи: "Вината е на Зеленски":
The latest 'Art of the deal' after Trump decided to buy Russian diesel 😂🤡 https://t.co/3T3ZZyjikG— Punchbag Studios (@punchbagstudios) October 11, 2026