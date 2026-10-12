Ударени кораби край България:

Протеже номер 1 на Тръмп в Конгреса го изложи за дизеловата сделка с Путин (ВИДЕО)

12 октомври 2026, 21:30 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Протеже номер 1 на Тръмп в Конгреса го изложи за дизеловата сделка с Путин (ВИДЕО)

"Европейският съюз е платил 250 млрд. долара на Русия за енергийни продукти, но фалшивите медии не се доближават до тази история. Взех правилния избор за американците – винаги Америка първо!". Само това успя да измисли американският президент Доналд Тръмп, след като беше сринат от критики отвсякъде заради решението си да сключи сделка за дизел с руския диктатор Владимир Путин. Разбира се, президентът на САЩ не казва за какъв период е похарчена такава сума, за какво точно, кои от страните-членки на ЕС са дали най-много и дали през годините не е подкрепял управленията на някои от тях – ОЩЕ: "Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)

Уникалното в случая е, че дори протежета на Тръмп всъщност го излагат по въпроса. Като Майк Джонсън, председателя на Камарата на представителите на Конгреса, който по времето на Джо Байдън успя да спре за над 7 месеца жизненоважен пакет военна помощ за Украйна на стойност малко над 60 млрд. долара. Сега Джонсън каза пред CBS, че цените на горивата "разстройват" всички, но това не било свързано с вътрешни политики (на Тръмп), а с Ормузкия проток. Точно това Тръмп отрича – той вини Украйна и ударите ѝ по руските рафинерии за поскъпването на горивата и дума не обелва за Ормузкия проток, който беше блокиран след като САЩ нападнаха Иран по заповед на Тръмп и не успяха да победят:

"Всички разбират, че цените на дизела не зависят от нашите атаки срещу руската дизелова инфраструктура. Всички разбират, че те зависят от блокадата на Ормузкия проток", коментира и Зеленски пред Fox News, с което подкрепи задочно Джонсън:

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Точно в ефира на Fox News се стигна до зрелищен спор между водещи на телевизията. Рейчъл Кампос-Дъфи защити гледната точка на Тръмп, която се заключва в следното: Зеленски да спре ударите срещу руските рафинерии без нищо, та някак цените на горивата да поспаднат – случващото се в Украйна от години вече не влияе сериозно на цените на основните сортове петрол на световните пазари, влияе им ситуацията в Близкия изток. Брайън Килмейд естествено разби тази логика – Украйна се бори с Русия и военната ѝ машина, като я лишава от приходи с ударите по руските рафинерии, а съвсем наскоро Тръмп подписа Закона "Греъм" за налагане на адски санкции на Русия (до 500% мита за целия руски внос и до 100% мита за петте най-големи купувачи на руски петролни продукта). Килмейд изрично подчерта, че и досега не е имало никакво истинско усилие да бъде постигнат мир в Украйна, а знакови бяха думите му: "Нима виниш Зеленски, че взривява рафинерии, за да спре руската военна машина, която избива украинци? Виновият е Путин". Пазарите също показаха колко вярват на Тръмп - изобщо не му вярват - ОЩЕ: Петролът скочи с 3 долара нагоре в рамките на работния понеделник у нас

А за "изумителната логика" на Тръмп с дизеловата сделка с Путин вече има и анимация в стил "Семейство Симпсън" – САЩ дават пари за руски петрол, парите отиват за руската военна машина, тя прави далекобойни дронове, част от тях отиват за Иран, Иран удря танкери в Ормузкия проток, цената на петрола скача до небесата, а Тръмп крещи: "Вината е на Зеленски":

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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