Край: Руската офанзива през 2026 срещу крепостния пояс на Украйна се провали, операция "Вивалди" успя

Операция "Вивалди" на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е постигнала целта си - нанесла е оперативно поражение по северния фланг на руската офанзива и е спряла плановете на диктатора Владимир Путин за превземане на останалата част от Донецка област през 2026 г. На издирвания от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл ще му се наложи за пореден път да промени крайния срок за завоюване на земите, които армията му не може да превземе не само от февруари 2022 г., а още от 2014 г. насам. Такава оценка прави Институтът за изучаване на войната (ISW) - американският мозъчен тръст, който следи изкъсо и най-малкото движение на фронта с помощта на геолокализация на кадри.

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Изводът на анализаторите гласи, че Русия ще трябва да възстанови силите си и да преразгледа стратегията си, докато украинската армия укрепва отбраната на ключовите градове. Въпреки продължаващия натиск край Добропиля - най-югозападната точка на така наречения крепостен пояс около Славянск и Краматорск, и в Константиновка, която е на североизток от Добропиля (южно от Славянск и Краматорск), перспективите за бързо превземане на целия укрепен пояс остават изключително ограничени. Основната причина е изпарилият се руски плацдарм в северната част на пояса, откъм Лиман - именно там се разви мощната операция "Вивалди".

Не се очаква Путин да завладее Донецка област в кратък срок

Според оценката на Института за изучаване на войната украинските действия са разстроили основната схема, по която руското военно командване се е надявало да завърши завладяването на останалата неокупирана част от Донецка област - блян на Путин, който заляга в максималистичните му цели, преди да има край на войната в Украйна: Зеленски: Путин няма никаква сила, Донбас ще му струва до 1 млн. военни жертви.

Руският план предвиждаше настъпление от две направления – от север, през района на Лиман, и от югозапад, през Добропиля. Целта беше двата фланга да се съединят в района на Барвинково в Харковска област и по този начин да обкръжат украинските сили в укрепения пояс. Успехът на тази операция би създал условия за значително по-широко обкръжаване на украинската отбрана и би улеснил руските усилия за завладяване на останалата част от Донецка област.

Карта, показваща къде е Барвинково и колко далеч са останали руските сили. Източник: украинската мониторингова група DeepState

Контраофанзивата на Украйна в Лиманското направление обаче е разрушила позициите, от които руските сили трябваше да разгърнат северния си фланг. Така Киев е осуетил както перспективата за широко обкръжаване на крепостния пояс от север, така и руските планове за обхождане на Славянск от североизток.

ISW оценява, че това е фундаментално нарушение на досегашния руски оперативен замисъл. Москва ще трябва да възстанови бойните си способности, да си върне загубените позиции или да преразгледа подхода си към целия участък на фронта. Според института няма основание да се очаква, че Русия ще превземе останалата част от Донецка област в кратък срок, както продължава да твърди руският диктатор Владимир Путин. Не може да се прогнозира и че руските сили непременно ще успеят да постигнат тази цел с военни средства.

Всичко това идва на фона на непрестанното заливане на обществата в западните държави с дезинформация, основно в социалните мрежи, която противоречи на фактите на място и която гласи, че украинският фронт уж се разпада, че Русия непременно ще победи, че няма смисъл да се помага на Украйна и да се харчат европейски и американски пари. Очевидно е, че ВСУ показват точно обратното.

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Провалът на северния фланг променя руската кампания, но не означава премахване на заплахата за Украйна

Руската операция срещу Донецкия крепостен пояс се развиваше по няколко направления едновременно. Москва се стремеше да завърши превземането на Константиновка, да обкръжи Краматорск от югозапад през Добропиля и от североизток през Лиман, както и да продължи фронталните атаки срещу Славянск и Краматорск от изток.

Украинските контраатаки в Лиманското направление са принудили руското командване да се откаже поне временно от първоначалния замисъл за широко обкръжаване на укрепения пояс. Разрушаването на руския издатък северно и северозападно от Лиман лишава Москва от плацдарма, необходим за развитието на северния фланг. Това има последици не само за планираното обкръжаване, но и за опитите на руските сили да настъпят към Славянск от североизток. Украинските контраатаки са ограничили възможността за подобна маневра и са нарушили усилията на Русия да напредва директно към града.

В същото време руските сили продължават да постигат ограничени, но значими тактически успехи в района на Константиновка и източно от Славянск. Те обаче изпитват затруднения да запазят темпото на настъплението както в тези райони, така и по други участъци от фронта. Според ISW първите сведения за отражението на операция „Вивалди“ показват, че украинските действия вече влияят и върху руските операции в съседното Славянско направление.

Украинската контраофанзива не означава, че непосредствената заплаха за целия крепостен пояс е премахната, гласи все пак оценката. Експертите от мозъчния тръст подчертават, че дългосрочните последици все още не могат да бъдат определени окончателно, тъй като продължават да се появяват нови подробности за операцията. Въпреки това украинските сили, изглежда, са спрели руската офанзива в това направление поне за момента.

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Украйна укрепва отбраната на Донецкия пояс

Успехът в Лиманското направление е съпроводен от промени в украинското командване и организацията на отбраната. В началото на септември 2026 г. Украйна е преструктурирала командните си структури във и около Донецка област, така че да подобри координацията и да насочи ресурсите си към защитата на крепостния пояс.

Източната групировка войски е заменена от две новосформирани групи - „Център“ и „Азов“. Зоната на отговорност на групировката „Център“ обхваща участъка от Лиманското направление до района на Краматорск и Константиновка. Групировката „Азов“ отговаря за тактическото направление Добропиля и прилежащите южни участъци.

Реорганизирани и подсилени украински подразделения провеждат тактически контраатаки източно от Славянск. Тези действия затрудняват руските опити за директно настъпление към града и могат да подкопаят усилията на Москва да достигне Краматорск от изток.

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Украинските сили по този начин не само са осуетили руския план в Лиманското направление, но и се стремят да ограничат възможностите на противника си да пренасочи натиска към други участъци на укрепения пояс.

Снимка: Facebook, Генерален щаб на украинската армия

Русия е изправена пред труден избор

Според института руското командване все още не е адаптирало напълно оперативния си замисъл към новата ситуация. Въпреки загубата на северния плацдарм Москва продължава да отдава приоритет на настъплението към Добропиля, откъдето се надява да прекъсне украинските сухопътни линии за снабдяване и да създаде условия за обкръжаване на крепостния пояс от югозапад.

Руското Министерство на отбраната продължава да обявява контрол над населени места, които украинските сили - според наличните сведения - са си върнали. ISW разглежда тези твърдения като признак, че руското командване не е признало напълно загубата на издатъка край Лиман и не е коригирало публично или оперативно оценката си за обстановката.

В Лиманското направление и северно от града действат две руски общовойскови армии, които вероятно са сериозно изтощени след продължителните украински контраатаки. Според експертите от тръста те едва ли са в състояние незабавно да предприемат нова мащабна офанзива.

Руското командване вероятно ще трябва да избира между две основни възможности - или да се откаже от плановете за северен фланг, или да прехвърли значителни сили от други участъци на фронта, за да възстанови позициите си и да се защити от украинските контраатаки. Вторият вариант може да предизвика допълнителни проблеми за руските операции в други направления.

Затова Добропиля става още по-важна за руските перспективи. Ако Москва не успее да постигне пробив там, възможностите ѝ за обкръжаване на крепостния пояс ще бъдат силно ограничени и руските сили вероятно ще трябва да разчитат предимно на скъпоструващи фронтални атаки срещу укрепените украински позиции.

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Историята показва колко трудно е превземането на Славянск

ISW разглежда и предишните руски опити за превземане на Славянск, които могат да помогнат за оценката на бъдещите действия на Москва. При първоначалното нахлуване в Украйна през 2022 г. руските сили се опитаха да превземат града с директно настъпление от изток, но не успяха. След това руското командване промени подхода си и започна да се стреми към обкръжаване на Славянск през Изюм в Харковска област, от северозапад. Тогава руските войски достигнаха на около шест километра от покрайнините на Славянск, но така и не успяха да влязат в града.

Планът предвиждаше натиск срещу северния фланг на укрепения пояс от три страни, с цел украинските сили да бъдат принудени първо да се изтеглят на юг към Краматорск, а след това и на северозапад към Барвинково, в съчетание с други руски настъпления.

И този замисъл се провали. Успешната украинска контраофанзива в Харковска област през есента на 2022 г. изтласка руските сили на приблизително 48 километра от Изюм и на около 38 километра от Славянск, с което сложи край на тогавашните руски надежди за превземане на града. На руската армия ѝ бяха необходими четири години, за да възстанови достатъчно силите си и да започне нова мащабна кампания в Славянското направление през 2026 г.

Според ISW операция „Вивалди“ не представлява поражение за Русия от същия мащаб като украинската контраофанзива в Харковска област през 2022 г. Въпреки това руските сили ще се нуждаят от значително време, за да възстановят боеспособността си и да подготвят нови настъпателни действия в предишния мащаб. За да възобновят опитите си за превземане или обкръжаване на Славянск, те ще трябва не само да реорганизират силите си, но и да възстановят позициите, които са загубили вследствие на украинските контраатаки.

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Добропиля и Константиновка: перспективите

Според ISW обаче руският оперативен замисъл се основава на нереалистичното очакване, че армията ще успее да възстанови възможностите си за мащабни маневри на бойното поле. Темпът на руското настъпление не позволява бързо обкръжаване на укрепения пояс от Добропиля, дори ако армията на Путин успее да превземе самото населено място.

След загубата на северния фланг руската армия би трябвало да напредне на север от Добропиля, за да постигне оперативен ефект върху украинската отбрана. Подобна операция би изисквала огромни количества жива сила и ресурси и вероятно би отнела много месеци, ако не и години. Ако ВСУ успеят да задържат Добропиля или да спрат руското настъпление след евентуалното му превземане, перспективите на Москва за завладяване на градовете от укрепения пояс ще станат изключително слаби.

Провалът на руската офанзива в Лиманското направление не премахва опасността за Константиновка. Напротив, руската кампания срещу града е постигнала по-значителни резултати от действията на Москва в направлението Лиман-Славянск. Руските сили са постигнали съществени тактически успехи в самия град, но въпреки това не успяват да завършат превземането му. Те са проникнали в Константиновка още през октомври 2025 г., а по-значителните им придвижвания започват през юни тази година. След продължителни боеве обаче украинските сили продължават да държат позиции в северозападната част на града. Продължаващото украинско присъствие дава на Киев допълнително време да изгради и укрепи отбранителните линии зад Константиновка.

Снимка: Facebook, Генерален щаб на украинската армия

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Според ISW руското командване планира бъдещите си операции към Дружковка въз основа на неправилното предположение, че Константиновка вече е превзета. Това разминаване между очакванията на командването и действителната обстановка може да създаде сериозни проблеми за руските подразделения на терен.

Има и ограничени сведения за украински контраатаки югозападно от Дружковка и северно от Константиновка. Ако бъдат потвърдени, тези действия биха могли допълнително да затруднят руските опити за придвижване към Дружковка.

Прекомерното разпиляване на руските сили отслабва офанзивата им

Друг важен фактор, който според ISW ограничава руските възможности, е нежеланието на военното и политическото ръководство в Москва да намали интензивността на второстепенните операции извън крепостния пояс. За разлика от Украйна, която преструктурира командването си с оглед на приоритетите в Донецка област, Русия не е реорганизирала оперативните си структури така, че да концентрира максимално ресурсите си срещу ключовите градове.

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Три руски групировки действат срещу укрепения пояс. Западната групировка отговаря за участъка от Купянск до Лиман, Южната – от Славянск до района южно от Дружковка, а Централната – от Добропиля до Новопавловка. Това означава, че Западната и Централната групировка трябва да поддържат значителни настъпателни операции и извън основната кампания за укрепения пояс, включително в направленията към Купянск и Новопавловка.

Според експертите това разпиляване на сили ограничава способността на руското командване да насочва ресурси към приоритетните участъци и задълбочава проблемите с командването и управлението. В резултат руските сили изпитват затруднения да постигат напредък не само в Донецка област, но и в други направления.

ISW обръща специално внимание и на систематичното преувеличаване на руските успехи от страна на военното и политическото ръководство. Според института тази практика не е просто средство за пропаганда, а фактор, който влошава оперативната осведоменост и пречи на планирането. Висшите руски представители редовно обявяват напредък, който не съответства на реалната обстановка на фронта. Подобни твърдения вероятно отразяват и доклади от по-ниските командни равнища, в които напредъкът се преувеличава спрямо действителните резултати.

Като примери се посочват руските твърдения, че силите са превзели половината от Олексиево-Дружковка и се сражават на един километър източно от Краматорск. Според ISW тези изявления подсказват, че руското командване възнамерява да продължи с директни атаки срещу Дружковка и Краматорск. Проблемът е, че подобни неверни доклади могат да формират изцяло погрешна представа за фронтовата линия сред висшите командири. На 2 септември Путин например заяви, че руските сили са превзели Святогорск, на около 14 километра северозападно от Лиман. Според оценката на ISW обаче украинските контраатаки вече са изтласкали фронтовата линия на повече от 20 километра източно от населеното място: Русия не изключва тристранни мирни преговори, докато заплашва НАТО. Известен Z-блогър: Лъжем за "успехите" на фронта и ще си получим заслуженото (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украинските сили са използвали именно това разминаване между руските твърдения и реалността, за да запазят оперативната секретност и елемента на изненада по време на операция „Вивалди“.

Систематичното изкривяване на информацията може да забави руската реакция на украинските контраатаки, да попречи на командирите да планират ефективно огневите удари и да доведе до действия, основани на неверни предположения за положението на съседни подразделения.

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Прогноза: бавно настъпление, но без бързо превземане на Донецка област

Според ISW руските командири настояват пред Путин за мащабна мобилизация, която вероятно цели да възстанови способността на армията да води продължителни настъпателни операции и да си върне инициативата. Все още не е ясно дали руският диктатор ще предприеме подобна стъпка и какви резултати би могла да даде тя.

Допълнителен фактор е способността на Украйна да използва дронове на тактическо и оперативно равнище, както и да интегрира безпилотните системи с действията на пехотата. ВСУ неведнъж през 2026 г. са демонстрирали способност да оспорват оперативната инициатива и да нарушават руските настъпателни планове.

Институтът за изучаване на войната не изключва Русия да продължи да постига бавни и постепенни териториални придобивки в района на крепостния пояс на Украйна. Това обаче не означава, че Москва ще успее да превземе цялата останала част от Донецка област в рамките на поставените от Путин срокове.

Според прогнозата на института Русия няма да успее да изпълни новия срок на Путин за завладяване на цяла Донецка област до пролетта на 2027 г. Остава несигурно дори дали Москва изобщо ще успее да постигне тази цел с военни средства.

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