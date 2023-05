Руски пропагандист заговори за "денацификация" на Германия (ВИДЕО)

"Нека хората да изберат своето ръководство. А за да бъде изоставен окупационния американски режим, е нужно Германия да се освободи", заяви още Соловьов - един от най-популярните медийни говорители на режима на Владимир Путин, който подпали пълномащабната война в Украйна.

В ефира на руската държавна телевизия Владимир Соловьов призовава за "денацификация" на Германия, тълкува думите му опозиционната беларуска медия NEXTA.

"Денацификация" - точно това измислено понятие от страна на Москва беше в основата на оправданието ѝ за започване на "специална военна операция", както в Русия вече 14-и месец наричат агресивната си война.

On #Russian state TV, Vladimir Solovyov calls for a "De-Nazification" of #Germany. pic.twitter.com/rHj7I5IqRR