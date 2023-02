ЧВК Вагнер показа куп трупове на свои войници, докато Путин прави поредни промени (ВИДЕО)

Най-впечатляващото назначение, при това с повишение в чин – вече генерал-полковник, е на Рустамов Мурадов. Той вече е начело на Източното военно окръжие на Руската федерация. Мурадов е човекът, който водеше последната засега офанзива в Угледар (Въгледар, Вухледар). Тя беше бемилостно съкрушена от украинците, а редица руски военни блогъри смазаха от критики Мурадов задето не е взел под внимание терена и минирани участъци от него: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти" Един от украинските профили в Twitter, активно следящи войната в Украйна, коментира, че това е възможно само в Русия.

Всъщност Путин смени ръководителите на всички военни окръжия – начело на Централното вече е генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, на Южното е генерал-полковник Сергей Кузовлев, а на Западното – генерал-лейтенант Евгени Никифоров. В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че тези промени вероятно са опит да се пооправи репутацията на руското военно министерство и да не бъде то толкова обременено с всички големи руски провали във войната в Украйна.

Междувременно руският олигарх Евгений Пригожин, който е създателят на ЧВК Вагнер, продължава с информационната кампания точно срещу руското военно министерство. Телеграм канал, свързан с ЧВК Вагнер, публикува видео с купища трупове на руски наемници, част от частната армията на Пригожин, и с обяснение "всеки ден губим стотици наши другари" като на този фон има обяснения как руското военно министерство не дава достатъчно оръжия и боеприпаси на ЧВК Вагнер: "Можеше да са наполовина по-малко, ако военните функционери ни бяха снабдили навреме с оръжие, боеприпаси и всичко необходимо". Това е второ поредно такова видео в два поредни дни: ЧВК Вагнер се оплаква, че няма боеприпаси, но Путин иска Бахмут до 24 февруари (ВИДЕО)

В търсене на помощ за военно-промишления комплекс, Путин се срещна с беларуския диктатор Александър Лукашенко, считан за негова марионетка. Лукашенко обеща беларуската индустрия да произвежда Су-25 за руснаците, както и да произвежда компоненти за руската компания КАМАЗ. Това се счита от ISW за малки отстъпки, които всъщност не помагат чак толкова на Русия, но са добър имидж, за да не праща Беларус свои войници на фронта в Украйна.

(КАРТА) При Бахмут продължава да е все така горещо, като има данни, че руснаците са превзели Парасковивка (4-5 километра на север от Бахмут, до магистрала М03, която свързва Киев с Довжански на границата с Русия). Има видеокадри, потвърждаващи, че ЧВК Вагнер са в северната част на Парасковивка. В сутрешната сводка на украинския щаб Парасковивка е посочена като място, където украинците са спечелили битката през изминалото денонощие, но според неофициални украински данни украинските части вече са се укрепили на позиции южно от селцето, за да бранят пътния възел, през който се минава, за да се излезе на магистрала М03. В официалната сводка на руското военно министерство няма потвърждение, че Парасковивка е превзета – основен акцент там е високоточен руски удар, като се твърди, че с него е нарушено снабдяването на украинската армия с гориво, както и са ограничени украинските производствени мощности за боеприпаси и твърдо ракетно гориво. Популярният руски телеграм канал "Рибар" обаче побърза да обяви, че "Парасковивка е освободена след тежки боеве". Какво точно е струвало това на руснаците, ако е изцяло вярно, показва украинската сводка за руските жертви и загуби през последното денонощие – 1010, 5 танка, 13 бронирани машини.

More footage from Wagner forces in the northern part of Paraskoviivka. https://t.co/ibt7m4TLEV

(КАРТА) От юг на Бахмут, при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от града) фронтът е стабилизиран. И украинският щаб посочва, че при Ивановско е отблъсната руска атака, а в сводката на "Рибар" се набляга как имало настъпление чак към село Красно и украинците хвърляли там резерви, за да не позволят прекъсване на магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут. Само че украинските данни са, че руските сили са отблъснати на няколко километра от магистралата, като в резултат на комбинация от прецизни нощни атаки и използване на артилерия руснаците са изтласкани още повече спрямо 16 февруари и няма никакво визуално потвърждение за твърденията на "Рибар" - има обаче руски опити, засега изглежда ограничени, да се атакуват позиции чак при Часов Яр, което личи от информацията на украинския щаб.

An IFV of the 93rd brigade liquidates the Russian infantry in Bakhmut. pic.twitter.com/gX59lhI4br

При Авдеевка и Угледар няма промени – руснаците все така не могат да пробият през Водяне, Маринка, Новомихайловка и Първомайско, което е в северозападните предградия на град Донецк.

(КАРТА) В Луганска област Кремена си остава може би най-горещата точка, като според управителя на Луганска област Серхий Хайдай интезивността на руските обстрели и атаки расте, а руските сили активно използват устройства за заглушаване на дронове. Че руският натиск расте личи и от украинската сводка – посочени са повече места на битки, като украинците твърдят, че удържат при Кремена, Стелмаховка (15 километра северозападно от Сватово), Краснопоповка. Билохоривка (10 километра южно от Кремена), която е важна за преминаването на река Жребец и река Северски Донец, остава украинска позиция.

На юг спокойствие за руснаците няма - има украински удар в Чаплинка, Херсонска област. Украинските данни са, че успешно е ударен руски ракетен комплекс.

ВИДЕО: Близък бой при Бахмут, снайперисти от "Азов" елиминират група на ЧВК Вагнер

Footage of what is said to be yesterday's hit on Chaplynka in occupied Kherson region. It was reported that a Russian missile complex was hit. pic.twitter.com/XsvlMRbDZ3