ВИДЕО: 30 000 жертви от ЧВК Вагнер, украинец разстреля руски БТР с РПГ

90% от убитите "вагнеровци" от декември, 2022 година насам са осъдени затворници - това е американската оценка. А над половината убити са при Бахмут.

Според Кърби, възможно е ЧВК Вагнер да превземе Бахмут, но това ще е пирова победа. Той е категоричен, че частната армия на Пригожин продължава да разчита най-вече на затворници и те изобщо не биват добре обучавани, а са хвърляни на фронта за пушечно месо.

Snipers of the 8th SOF regiment interrupt the Russian advance. pic.twitter.com/zaG4KvTUld

Междувременно, продължават да излизат красоречиви видеокадри, показващи какви страшни загуби във войници и техника търпят руснаците в Украйна. В долното видео е показано как настъпващи руски войници биват убити от снайперисти - с помощта на термовизьори руснаците са като на длан.

Друго видео е още по-впечатляващо - украински войник с РПГ буквално успя да разстреля руски БТР в движение.

ВИДЕО: Близък бой при Бахмут, снайперисти от "Азов" елиминират група на ЧВК Вагнер

A soldier of the 8th mountain assault battalion knocked out a Russian IFV with a grenade launcher from a distance of no more than 50 meters. pic.twitter.com/Wn8HlRLXxc