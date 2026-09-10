Дронове поразиха важно руско пристанище на Каспийско море, Русия пося смърт в Украйна (ВИДЕО)

Махачкала, столицата на руския регион Дагестан, бе подложена на атака с дронове от страна на украинските сили през нощта на 9 срещу 10 септември. Според анализ на опозиционния Telegram канал ASTRA, на база на геолокализирани кадри от очевидци, в града е имало експлозии в близост до пристанището. Около 3:00 ч. сутринта в местните чатове започнаха да се появяват съобщения за взривове. Коментаторите споменаха липсата на сирена за въздушна тревога и реакция на противовъздушната отбрана срещу дроновете.

Отбелязано бе, че целта може да са нефтените находища в Каспийско море. Експерт от ASTRA установи, че целта може да е било търговското пристанище в Махачкала - именно то е било ударено, както по-късно потвърдиха и местните власти.

Това е единственото незамръзващо дълбоководно пристанище на Русия на Каспийско море. То работи целогодишно и обслужва както течни, така и сухи насипни товари. На 1 септември бе съобщено, че е поставен исторически рекорд за зърно - за осем месеца са обработени над 2,9 милиона тона. Обработените течни насипни товари възлизат на приблизително 1,83 милиона тона.

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Пристанището за сухи товари включва претоварващ комплекс, кейове за генерални товари, насипни товари и контейнери, железопътен и автомобилен фериботен терминал, както и зърнен терминал. Шестте кея с обща дължина над 900 метра могат да обслужват едновременно шест кораба. Морското пристанище разполага със собствен транспортен флот.

Потвърждение от местните власти

Властите в Дагестан потвърдиха, че вследствие на атака с дронове е възникнал пожар в пристанището на Махачкала и в Аварския музикално-драматичен театър „Гамзат Цадаса“. Няма пострадали. „Днес силите за противовъздушна отбрана отблъснаха атака на вражески безпилотни летателни апарати, като унищожиха всички въздушни цели. В резултат на падащите от тях отломки възникнаха пожари в пристанищната инфраструктура на Махачкала и в Аварския музикално-драматичен театър „Гамзат Цадаса“. Пожарите бяха бързо потушени и нямаше жертви. Благодаря на нашите сили за противовъздушна отбрана за службата им“, заяви и.д. ръководител на Република Дагестан Фьодор Щукин.

Според него „всичко, което беше повредено вследствие на вражеската атака“, ще бъде възстановено. „Ще ремонтираме незабавно повредения покрив на Аварския театър, за да могат нашите артисти да се върнат към репетициите и да излязат на сцената възможно най-скоро, а публиката да може да посещава представленията“, подчерта той.

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И ASTRA съобщи за настъпила експлозия около местния театър в близост до улица „Пушкин“.

Според руското министерство на отбраната през нощта са били свалени 448 украински дрона над руски региони, анексирания Крим, както и над Каспийско и Черно море. „През изминалата нощ, от 20:00 ч. московско време на 9 септември до 08:00 ч. московско време на 10 септември, силите за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили 448 украински безпилотни летателни апарати с твърди крила над териториите на областите Астрахан, Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Орел, Ростов и Тула, Република Дагестан, Република Калмикия, Република Крим, Краснодарския край, както и над водите на Каспийско и Черно море“, съобщи ведомството.

Един човек е загинал, а други двама са били ранени, когато дрон се е разбил в частна къща във Воронежката област, съобщи губернаторът на региона.

Атаки и на Русия срещу Украйна

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е нанесла удари по Украйна със 149 дрона, 128 от които са били свалени или неутрализирани. "В 13 населени места са регистрирани поражения от вражески въздушни удари, а на девет места – падане на отломки от свалени дронове“, се посочва в сводката.

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21-годишен мъж и жена загинаха при удар с дрон по търговски център в Суми. Информацията за трета жертва все още не е потвърдена. Към момента се знае за поне 20 ранени. „Двама мъже и една жена са в тежко състояние. Друга жена е в изключително тежко състояние. Сред ранените има три момичета на възраст 15–16 години. Нараняванията им са леки до умерени“, заяви Олег Григоров, ръководител на военната администрация в Суми. В резултат на удара с дрон автомобилите на паркинга са се възпламенили, а самата сграда на търговския център е била сериозно повредена.

На пазара в Хмелницки избухна пожар след падане на руски дрон. Докато Държавната служба за извънредни ситуации разгръщаше сили и техника, "на мястото на падането се случи вторична експлозия. При взрива бяха ранени четирима спасители - те бяха хоспитализирани с наранявания с различна степен на тежест", казват от службата. Пожарът е бил потушен. Сергей Тиурин, ръководител на областната военна администрация в Хмелницки, съобщи за тревога за въздушно нападение и операции по противовъздушната отбрана. Той потвърди пожара на пазара в Хмелницки, като отбеляза, че е бил причинен от падащи отломки след свалянето на дрона.

Кривой Рог - родният град на президента Володимир Зеленски в Днепропетровска област - също бе подложен на атака от бойни дронове - има ранени и щети. Нападнати са пет места в два района на града. В два от тях все още се водят пожарогасителни действия. Към момента е известно, че има двама ранени. Единият е в тежко състояние, а другият има средни до тежки наранявания. „Много жилища, както частни, така и многоетажни, както и образователни, културни и бизнес институции, са пострадали. В момента тече спешна спасителна операция“, заяви Александър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на града.

Осем души са били ранени в резултат на руски атаки в Днепропетровска област, казват от областната администрация. Четирима души са загинали, а други 19 са били ранени при руски нападения в Николаевска област през последните 24 часа, гласи съобщение на местните власти.

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