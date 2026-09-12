Заради пожара в склада на "ЕМКО": Мирчев иска свикване на КСНС и отговори от службите

Да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова, настоява съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. В профила си във Facebook той написа, че отново ще поискат изслушване в парламента на шефовете на служби и временна комисия след поредния пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО".

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"Тази нощ отново горяха и се взривяваха складове за боеприпаси на "ЕМКО", 33 дни след предишния взрив. Преди дни Германия обвини Русия за опита за атака с дрон и експлозиви на летище Лайпциг. НАТО и западните служби от месеци предупреждават: руската саботажна кампания в Европа се разширява", заяви депутатът.

Той припомни, че преди дни са предупредили в парламента, че това, което Русия прави в Лайпциг, се случва и в България. "Поискахме КСНС, реакция на правителството и отговор как службите ни противодействат на руските саботажни операции. Не го получихме. Вместо това получихме снишаване. Днес отново гърмят български военни складове, с любезното съдействие на пробитите български служби, прокуратура и с изпълнител руското ГРУ", пише Мирчев.

Припомняме, че в петък възникна пожара в склад на предприятие за производство на боеприпаси "ЕМКО" в района на село Горни Върпища, област Габрово.