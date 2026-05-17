България вече прегръща DARA: Вижте еуфорията в самолета към България (ВИЕДО)

DARA изуми Европа с победата си на "Евровизия" и цяла България полудя. След минути тя ще бъде на българска земя, но топлото посрещане вече започна.

Още в самолета към България атмосферата е била "бангаранга". Видео от самола на самолета на DARA и нейният екип показва бурната радост на всички пътници, когато DARA се появява.

Целият самолет избухва в аплодисменти, а младата изпълнителка трогнато благодари за жеста и признанието.

Още: Хотелите и ресторантите ще са пълни: Прогнози, че домакинството на "Евровизия" ще донесе стотици милиони евро за България

DARA я очаква "бангаранга" посрещане

Днес малко след 18:00 часа във фоайето на залата "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" – София, феновете ще имат възможност да посрещнат DARA.

Засега самолетът има леко закъснение и се очаква да кацне към 18:27 часа.

Очаква се певицата да пристигне на летището след участието си и да бъде посрещната от свои почитатели, близки и представители на медиите.

Беше отправена официална покана към всички желаещи да присъстват и да споделят момента на триумфа, който вече се определя като един от най-значимите за българската музика на международната сцена.

Още: Кметът на Бургас: Заявявам категоричното желание за домакинство на "Евровизия"

На Терминал 2 се очаква засилено присъствие на фенове, като атмосферата ще бъде празнична и емоционална. Много от почитателите на изпълнителката вече обявиха в социалните мрежи, че ще бъдат на място, за да я поздравят лично за големия успех.

Посрещането се очаква да премине в истински "бангаранга" дух.