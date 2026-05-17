Спецов: Да участваме в преговорите за закупуване на активите на "Лукойл" в България, това е исторически шанс

„Абсолютно никакъв риск няма с количествата горива в страната“. В това увери особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов в интервю за предаването „120 минути“ по bTV. „Всички доставки за нефт до края на юни и началото на юли са обезпечени. Същото важи за дизелово, бензин и авиационно гориво. Всичко, което е необходима, е подсигурено“, добави той.

„Не сме пряко зависими от ситуацията в Иран и в Ормузкия проток. Ние не доставяме от Персийския залив, доставяме от Средиземно море, през терминалът Джейхан, тъй като в годините след санкциите срещу Русия се наложи да се диверсифицират доставките“, обясни още Спецов.

Цените на горивата

Той обаче призна, че сме косвено зависими от ситуацията в Близкия изток. „Много превозни средства останаха блокирани – почти 300 танкера със суров петрол, 300 с готови продукти, стотици с втнечнен газ. Когато говорим за цената на петрола, тя се формира на базова основа – сорт Брент. Заради проблемите с Ормузкия проток транспортните и застрахователните разходи пораснаха в пъти. След събитията в Иран имаме ново статукво, не говорим само за цена, а за сигурност“, категоричен бе той.

Ситуацията с Лукойл

„Рафинерията в Бургас трябва да работи, трябва да има доставки и непрекъсваемост на работния процес. Ние сме изправени пред две рестрикциии – лиценза на OFAC – американските санкции, и британските санкции. Преговорите за рафинерията продължават. До две седмици трябва да приключи и поредният срок за финализиране на сделката. Тук се намесват пак санкциите. Ако на 1 юни имаме нов собственик, по какъв начин българските активи ще се развият, България ще предяви ли интерес, ще има ли претенции извън онази „златнна акция““, попита той.

Според Румен Спецов, това е критичен елемент от нашата структура. „След като ни е толкова важна, защото без нея не може, на нея се базира голяма част от цялата ни енергетика, България може вторично да участва в преговорите за закупуване на активите на „Лукойл“ в България. Това е исторически шанс за нас“, заяви Спецов.

Той обясни, че дори Русия да откаже да продаде локалните си активи, това може да поиска да направи евентуалният нов собственик. „При глобална продажба и нов собственик, той може да има свой поглед, ако е фондът „Карлайл“, той трябва да развие актива, за да му носи пари“, допусна Спецов.

Особеният управител призна, че към момента има един иск от компанията-майка към България. „Има една претенция за едно арбитражно дело за концесия, която е била променена назад във времето, за 3 млрд лева. Когато говорим за такава цифра, тя е по-скоро условна или насочваща“, обясни той.

„Към момента четирите компании са в много добро финансово състояние, ние изпълняваме всички критерии и задължения, които бяха предявени към мен като особен управител. За да гарантирам този прозрачен процес на управление, се наложиха мерки, като това да бъдат отстранени хора. За финансовата основа гарантирам, че нямам никакви притеснения“, каза той.

Ще остане ли особен управител на "Лукойл" в България?

Румен Спецов обясни и чисто оперативно как се извършва дейността на рафинерията. Има вход и изход. Входът е винаги доставка на нефт – този вход ние доставяме от световно доказани търговци, не можем да говорим за каквото и да било влияние от български политик. Руската компания не е лишена от информацията какво се случва в „Нефтохим“ – знаят подробно за всички действия, които съм предприел. Като говорим за изхода – към момента ние предлагаме цялата документация по всяка сделка на агенция „Митници“, те проверяват, завяревят и предават в МФ, оттам правят също пълна проверка и чак тогава след одобрпение предават тази преписка в НС. Това е процедура, при която всяка една сделка е под лупа“, заяви той, като така изключи каквато и да е намеса на политици в проекта.

Попитан за изказването на Слави Василев от „Прогресивна България“, че трябва да бъдсе сменен, Спецов отговори: „Не съм разговарял с представители на новата власт, каквото и да реши новото правителство съм готов да покажа всеки един отчет какво е свършено. Аз предпочитам да бъда оценяван по това, което е свършено и това, което ще оставя след себе си в „Лукойл“, а това е прекрасно финансово състояние“, категоричен бе Спецов.