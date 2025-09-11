Рускиня, загубила сина си на фронта: Лесно понесох смъртта му (ВИДЕО)

Рускиня, чийто син умира във войната в Украйна разказва, че много лесно е преживяла смъртта му. "Синът ми загина в СВО и в първия ден, когато разбрах отидох в църквата. И това ми помогна да приема смъртта му като подвиг и преход... че смъртта не е край. Затова аз много лесно преживях смъртта му." Това казва жената в специално заснето видео, предаде телеграм-каналът "НЕ ТВ".

Баща на загинал руски войник се появи след 23 години, за да получи обезщетението и кола (ВИДЕО)

Руските жертви

Майка и вдовица не могат да разделят колата за убит руски войник (ВИДЕО)

Към август 2025 г. актуализираната статистика за убитите руски войници във войната, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г., показва, че страната агресор е загубила близо 220 000 души на фронта. Данните бяха публикувани на 29 август от независимите медии "Медиазона" (тя работи съвместно с BBC за изготвяне на статистиката) и "Медуза". Новината подчертава нарастващите загуби на Русия през трите години и половина от пълномащабната ѝ инвазия в Украйна, което я превръща в най-скъпия конфликт за Москва от Втората световна война насам.

Още: Трябва да спрем да си мислим, че Путин е един добър русичък руснак, който обича българите (ВИДЕО)